Voluntários FIA: O fim de semana é deles…

Não é novidade para ninguém que o desporto automóvel não se faria sem os Marshalls, Comissários, pessoal médico, e todos os que contribuem para colocar de pé as provas ‘motorizadas’. Por isso, este é o fim de semana deles.

A comunidade mundial do desporto automóvel dá graças e apoio àqueles que tornam os eventos possíveis. Neste contexto, a FIA entregou a determinado número de voluntários prémios que homenageiam o seu papel essencial num vasto espectro de disciplinas do desporto motorizado para as federações nacionais.

O Presidente da FIA, Jean Todt, participou na ocasião durante o Grande Prémio do Bahrein: “Felicito todos os voluntários que generosamente dedicam o seu tempo e energia para garantir a segurança e o sucesso de cada evento desportivo motorizado da FIA. Sem eles, não poderíamos ter corridas. Neste período sem precedentes, presto uma homenagem especial aos voluntários médicos que são fundamentais para desempenhar um papel fulcral na batalha contra a Covid-19”.

O prémio para o Funcionário Destacado do Ano foi para Attila László da Hungria, cuja história inspiradora de dedicação e empenho inabalável no desporto motorizado após uma lesão que lhe mudou a vida, foi homenageada. Enquanto trabalhava como marshall de pitlane durante uma ronda de DTM na Hungria 2018, László foi atingido por um carro, o que resultou na amputação de uma das suas pernas pelos médicos. Um ano depois voltou ao pit lane numa prova do WTCR na Hungria 2019 e também trabalhou como pitlane marshall durante o GP da Hungria de Fórmula 1 deste ano.

Melhor Oficial Sénior da Época foi Jared Kalera do Uganda, que após três complicadas cirurgias, demonstrou a sua determinação e dedicação pelo voluntariado no desporto motorizado no seu país. O mexicano Andrés Seguí Garza, responsável pela formação e organização da equipa de ‘Verificações’ do México, ganhou o prémio de Melhor ‘Comissário Técnico’ da Época.

O prémio de Melhor Comissário Chefe foi atribuído a Suzanne Royce dos Estados Unidos enquanto Vijitha Wijemanne, do Sri Lanka recebeu o prémio de ‘Track or Road Marshal’.

Os prémios de Melhor Secretário do Ano e Melhor Realização Vitalícia foram atribuídos a Karin Julge da Estónia e a Josette Martin de França.

O prémio para ‘Melhor Equipa da Época’ vai para a equipa australiana do Grande Prémio de F1 de 2020, que apesar do cancelamento do evento, demonstrou excecional dedicação e empenho nos primeiros alarmantes dias da pandemia. A sua preparação e empenho no seu apoio ao desporto num ambiente de incerteza foi reconhecida pelo prémio.