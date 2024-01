Venda do Autódromo do Estoril está a ser preparada | AutoSport

O futuro do Autódromo do Estoril poderá ser decidido em breve. A Parpública está a preparar a venda da infraestrutura, que deverá avançar quando o novo governo for eleito.

A notícia é avançada pelo jornal Eco, com declarações de uma fonte oficial da Parpública: “Está em curso a elaboração dos documentos necessários” para a venda da Circuito do Estoril S.A. a sociedade gestora do Autódromo, detida a 100% pela Parpública desde 2002, mas é “prematuro adiantar pormenores”. Esteve em cima da mesa a possibilidade de concessionar o autódromo, mas a nova administração da Parpública optou pela venda.

O concurso público internacional para a venda da Circuito do Estoril S.A. está a ser preparado há mais de um ano depois de “o primeiro-ministro ter dado, de forma informal, luz verde para avançar com o processo”, segundo o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que referiu ainda que há “três grupos interessados em investir”, dos quais “dois são totalmente portugueses e um consórcio de empresas portuguesas e estrangeiras”.

O presidente do município de Cascais deixou bem vincado que se iria opor à venda se a intenção fosse retirar a pista daquele local para dar lugar a projetos imobiliários e que o município “não iria aprovar qualquer licenciamento para projetos imobiliários naqueles terrenos”. Segundo o jornal Eco, a Parpública garante que no concurso “a manutenção da pista do Circuito do Estoril será assegurada”.