Vem aí a Fordzilla…

Team Fordzilla P1: votado por gamers, concebido e construído pela Ford num processo único de cocriação.

É o primeiro carro de corrida virtual concebido em colaboração entre os próprios jogadores e uma marca de automóveis. Agora, a equipa da Ford de eSports Fordzilla está de novo em movimento, revelando hoje o modelo ao vivo e à escala real do seu carro de corrida ‘xtreme’ Team Fordzilla P1.

Ver carros reais transferidos para jogos de computador é algo comum, mas esta é a primeira vez que um fabricante de automóveis dá vida a um carro virtual – ainda a ser apresentado num jogo – com um modelo físico. A viagem do carro de corrida Team Fordzilla P1 começou em março deste ano, quando os jogadores foram convidados a votar no equipamento e características do carro no Twitter, incluindo a configuração dos assentos, posição do motor e definição do cockpit. Quase 250 mil votos de fãs votaram durante todo o processo.

Team Fordzilla P1: divertimento na sua génese

O inovador carro de corrida Team Fordzilla P1 apresenta um exterior desenhado por Arturo Ariño e um interior que foi a visão de Robert Engelmann, ambos designers da Ford.

O carro de corrida é construído em torno da estrutura monocromática parcialmente coberta por um dossel grande e hipertransparente estilo avião caça, protegendo o piloto e o copiloto. O dossel transparente não só esbate os limites entre o exterior e o interior, como também realça a posição de condução única do carro de corrida, semelhante à da F1.

O exterior deste carro de corrida é a combinação de uma dianteira elegante tipo GT com para-lamas dianteiros lindamente esculpidos e painéis de carroçaria extremamente trabalhados, com a sua torção memorável e contrafortes flutuantes ligando visualmente o cockpit com as rodas traseiras. A traseira é completamente exposta e celebra aaerodinâmica e crueza dos circuitos de corrida.

No cockpit, encontrará unidades de notificação LED, mantendo o condutor e o copiloto atualizados sobre o estado da pista na sua visão periférica. Além disso, um ecrã integrado no volante permite a troca de dados em direto com a equipa nas boxes. Todo o interior é concebido para ajudar o piloto do carro a minimizar qualquer tipo de distração durante a corrida e aumentar o prazer da competição.

Do CAD à realidade em sete semanas

O Team Fordzilla P1 é o primeiro carro da Ford construído digitalmente sem qualquer interação cara a cara ao longo de todo o processo. Devido à atual pandemia, foi concebido por uma equipa que nunca se tinha encontrado, trabalhando à distância, espalhada por cinco países diferentes e construído em apenas sete semanas – isto é, menos de metade do tempo que normalmente levaria. O resultado final é um modelo em tamanho real, com proporções extremas e um caráter inconfundível.

Co-criado por gamers e para gamers, o supercarro apresenta alguns toques especiais que falam à comunidade de simulação de corridas. No solo, em frente ao assento do copiloto, está a mensagem AFK (Away From Keyboard), um lembrete lúdico de que os ocupantes desse assento estão longe do teclado. Um gráfico #levelup assinala que os jogadores e pilotos de corridas têm como objetivo melhorar cada vez que jogam ou correm, enquanto um gráfico #liftoff lembra a transição deste carro de corrida do mundo virtual para o real. Na frente do carro, junto ao spoiler inferior, está a mensagem mais importante; um lembrete GLHF (Boa sorte e diverte-te) a cada jogador e piloto de corridas para se divertir verdadeiramente e desfrutar da viagem.

Dimensões Team Fordzilla P1:

Comprimentos: 4731 mm

Largura: 2000 mm

Altura: 895 mm

Rodas: Pneus dianteiros 315 x 30 x r21. Pneus traseiros 355 x 25 x r21

“Que veículo espantoso. Adoro cada detalhe do carro. O que foi crucial para mim quando revimos vários desenhos no início deste ano foi que precisava de ser inequivocamente um Ford. E o Team Fordzilla P1 encaixa definitivamente nesse critério: tem um aspeto ao mesmo tempo deslumbrante e propositado. E é inovador em muitos aspetos, sobretudo na forma como nasceu, como uma cocriação entre uma comunidade de jogos altamente apaixonada e conhecedora e a nossa equipa de design super talentosa”, disse Stuart Rowley, Presidentee CEO da Ford Europa.

“A diversão está no cerne de todo o design centrado no ser humano. É espantoso olhar, sentar-se e conduzir? Bem, no caso do Team Fordzilla P1, a resposta a todas estas perguntas é um sonoro sim. Este projecto teve tantas estreias. Foi o primeiro projecto totalmente digital para nós. Foi o primeiro carro a ser concebido publicamente com total transparência e o primeiro que concebemos remotamente com designers localizados em cinco países diferentes, alguns dos quais nunca se encontraram cara a cara. O facto de termos completado tudo em menos de metade do tempo habitual é uma verdadeira prova da paixão que a equipa tinha pelo projecto”, diz Amko Leenarts, Diretor de Design da Ford Europa.

Para Boris Ferko, Design Manager da Ford Europa: “Desde o lançamento da Team Fordzilla em 2019, temos feito as coisas de forma diferente, jogando com os nossos pontos fortes e a nossa abordagem única ao jogo. O nosso inovador carro de corrida P1 é o exemplo perfeito, usando o nosso conhecimento do mundo automóvel para dar vida a uma fusão dos mundos real e virtual”.

Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla