Trial 4X4: Regresso a Mação com recorde de inscritos | AutoSport

Depois de 2 anos de interregno, a caravana do trial 4×4 está de regresso a uma das pistas mais parecidas pelas equipas e pelo público. Em 2022 Mação volta a fazer parte do calendário competitivo do Campeonato Portugal de Trial 4×4.

Em 014 o CPT4x4 fez, pela primeira vez, paragem no concelho e o sucesso foi tão grande que anos após ano a prova integrava o calendário da maior competição de trial 4×4 em Portugal. Foi assim até 2019…sucesso atrás de sucesso. Depois de 2 anos de pandemia a competição está finalmente de regresso a Mação a uma pista bem conhecida dos amantes da modalidade, mas talvez não da maioria dos pilotos. É que nos últimos anos muitas equipas novas juntaram-se ao CPT4x4 e, para a maioria, Mação será uma estreia. Podem esperar uma pista extremamente exigente, com recurso constante ao guincho e com obstáculos que resistem volta após volta.

Acresce ainda ao facto de esta poder ser a última prova realizada neste belíssimo palco. A zona industrial de Mação está em expansão e o MAC TT e a Câmara Municipal de Mação têm já planos para um novo circuito, num novo local. Esta poderá ser então a última oportunidade de enfrentar as duríssimas subidas de Mação.

São 31 as equipas inscritas. É com este recorde que Mação regressa ao calendário desportivo do Campeonato Portugal de Trial 4×4. Não há dúvidas do sucesso que esta jornada faz entre as equipas, mas também entre o público. E por isso, além de casa cheia ao nível das equipas, é também esperada uma verdadeira enchente no que aos espectadores diz respeito.

A organização, da responsabilidade do MAC TT, em parceria com o Município de Mação, é também reconhecida pelo seu profissionalismo e experiência. A pista, embora mantenha o seu figurino habitual, terá também algumas surpresas para aqueles que já experimentaram o circuito.

Pela vila de Mação já está tudo preparado para receber as equipas, amigos e famílias, bem como todos os amantes do trial que queiram aproveitar o fim de semana prolongado para conhecer as paisagens, gastronomia e gentes de Mação.

A quarta jornada do CPT4x4 2022 realiza-se no fim de semana de 11 e 12 de junho. No sábado as verificações e parque fechado decorrem no centro da vila. Já no domingo a pista na já conhecida Ladeira de Sto António, junto à escola fixa de trânsito, logo à entrada de Mação.