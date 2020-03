Trial 4X4 em Valongo: António Henriques vence primeira prova

Teve lugar em Valongo a primeira prova do Campeonato de Portugal de Trial 4X4 2020. Numa pista cada vez mais natural as equipas desbravaram terreno na luta pela vitória. Este ano com a resistência a ser encurtada para 2 horas e 30 minutos levou a melhor António Henriques (Mister Reboques/Lucrofusão). Em 2020 o piloto de Mangualde é acompanhado por Miguel Costa e corre na categoria Super Proto. Nesta primeira prova ganhou à classe e também em termos Absolutos.

António Silva (Canelas Pneus) voltou às vitórias depois de um 2019 afastado dos primeiros lugares do pódio. Em Valongo completou 7 voltas ao circuito e assegurou o primeiro lugar da classe Proto. Carlos Gomes (Team Rafael & Gomes), campeão de 2019, começou a temporada de 2020 em grande. Ganhou a classe Extreme e, com 17 voltas ao circuito, foi o piloto que deu mais voltas ao circuito de Valongo.

Na classe Promoção Tiago Costa (SuperPrint) foi o vencedor. Depois de no ano passado ter experimentado a classe FUN, em 2020 aventurou-se em voos mais altos e completou 8 voltas ao circuito.

Classe Super Proto

1.º António Henriques – Proto XS5 – 12 voltas

2.º Marco Polónio – Crawler Chevrolet LS3 – 12 voltas

3.º Rui Rocha – Toyota Land Cruiser Bj 40 – 11 voltas

Classe Proto

1.º António Silva – Proto XS5 – 7 voltas

2.º Luís Bacelo – Nissan Patrol – 3 voltas

3.º Rui Faria – Nissan Proto – 3 voltas

Classe Extreme

1.º Carlos Gomes – Nissan Proto – 17 voltas

2.º Bruno Bastos – Nissan Patrol Y 60 – 15 voltas

Classe Promoção

1.º Tiago Costa – Nissan Patrol 260 – 8 voltas

2.º Pedro Pereira – Nissan Patrol y60 – 3 voltas

3.º Rui Nunes – Nissan Y61 – 2 voltas