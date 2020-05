Trabant (1957-1991): Símbolo de uma era

Dia 30 de Abril de 1991, 14h51m: em Zwickau, na antiga Alemanha de Leste, encerra a unidade de produção da Sachsenring, onde eram construídos os Trabant. Carinhosamente conhecido por Trabi, este pequeno carro, praticamente imutável desde a nascença até 1967, surgiu

em 1957 (o P50), com um motor de 500cc. Durante a sua longa vida – que só terminou com o advento da queda do Muro de Berlim, a 9 de Novembro de 1989 e consequente desmoronar do império comunista – foram produzidas 3.069.099 unidades, vendidas principalmente nos países da Europa de Leste, mas também em locais insuspeitos, como as capitalistas Holanda e Bélgica. A sua carroçaria era feita de plástico, não reciclável, com um interior espartano. Com 3,37 metros de comprimento e 1,5 de largura, o seu motor era um dois cilindros, refrigerado a ar: no início, tinha apenas 20 cv, depois aumentados para 26 (594cc), permitindo que a velocidade máxima se aproximasse dos 100 km/h. Apesar

dos seus escassos 615 quilos, demorava 20 segundos a atingir os 80 km/h! Em 1988, a Sachsenring procurou modernizar o Trabant, colocando-lhe um motor 1.1 do VW Polo; já antes, tinham surgidos tentativas semelhantes, mas com motor do Fiat 128 e sempre através de particulares. Hoje em dia, estima-se que existam em circulação cerca de 200 mil Trabant.