Toyota recupera nome ‘Gazoo Racing’: reforçar ligação às origens no desporto motorizado

A Toyota anunciou hoje, 7 de janeiro de 2026, que passará a designar as suas atividades de competição automóvel apenas por “Gazoo Racing”, em substituição de “Toyota Gazoo Racing”, numa decisão que pretende reafirmar os princípios fundadores da marca: desenvolver automóveis melhores através do desporto motorizado e cultivar o talento humano associado à engenharia e à condução.

Regressar às origens

A designação Gazoo Racing remonta a 2007, quando Akio Toyoda, então vice-presidente da Toyota Motor Corporation (TMC), participou nas 24 Horas de Nürburgring com o mentor e piloto de testes Hiromu Naruse, sob o nome “Team Gazoo”.

Na altura, por não se tratar de uma atividade oficialmente reconhecida pela empresa, o grupo não pôde usar o nome Toyota. O projeto simbolizou o início de uma nova filosofia: aprender e evoluir com base no desafio e na superação, mesmo perante a adversidade.

Essa experiência — marcada pela sensação de humilhação de competir sem um verdadeiro desportivo em desenvolvimento — motivou Toyoda a revitalizar a capacidade da marca para construir automóveis desportivos de elevado desempenho.

Da LFA ao GR Yaris: duas décadas de reinvenção

Com essa motivação, nasceu o Lexus LFA, lançado em 2010, o primeiro desportivo desenvolvido internamente pela Toyota em cerca de 20 anos. O projeto representou um ponto de viragem na engenharia da marca, apesar da trágica perda de Hiromu Naruse num acidente perto de Nürburgring, pouco depois da conclusão do modelo.

Nos anos seguintes, a filosofia “making ever-better cars” levou à criação de modelos de referência como o Toyota 86 (2012), o GR Supra (2019) e, sobretudo, o GR Yaris (2020), desenvolvido a partir da experiência da marca no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Este último marcou o regresso da Toyota à produção in-house de carros desportivos de competição, inspirando também o desenvolvimento do GR Corolla.

Em 2025, a Toyota regressou às 24 Horas de Nürburgring, seis anos após a última participação, com um GR Yaris pilotado pelo próprio Akio Toyoda, hoje “Master Driver” da TMC.

Nova era: Gazoo Racing e Toyota Racing

Com a transição para a designação Gazoo Racing, a Toyota reforça o compromisso com a competição e com o desenvolvimento técnico aplicado à produção automóvel.

Paralelamente, o centro de I&D da marca em Colónia, Alemanha — anteriormente Toyota Gazoo Racing Europe — passará a chamar-se Toyota Racing, especializando-se no desenvolvimento avançado de sistemas de propulsão e tecnologias de competição, incluindo motores e outros componentes de alto desempenho. Já a TGR Rookie Racing (TGRR) continuará como plataforma de treino e incubadora de novos talentos, mantendo-se como elo entre as atividades da Toyota Racing e da GAZOO Racing.

Compromisso contínuo com o futuro

Ao retomar o nome Gazoo Racing, a Toyota procura honrar quase duas décadas de história desde a formação do Team Gazoo e perpetuar o espírito de superação que marcou o seu nascimento. De acordo com Akio Toyoda, o objetivo permanece inalterado: construir automóveis cada vez melhores e formar as pessoas que os tornarão possíveis, mantendo viva a tradição de excelência técnica e paixão pelo desporto motorizado.