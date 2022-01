Toyota Caetano Portugal e FPAK estabelecem parceria para 2022 | AutoSport

A Toyota Caetano Portugal e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) formalizaram no passado mês de dezembro de 2021, um acordo de parceria para o ano de 2022. O acordo terá reflexo direto no Campeonato de Portugal de Karting 2022, passando a competição a chamar-se Campeonato de Portugal de Karting Toyota, para além de passarem a ser o principal parceiro em todas as Galas de Entrega de Prémios da federação e a marca Toyota passa a ser parte integrante do logotipo da FPAK.

Em comunicado, a Toyota Caetano Portugal pretende “apoiar e dinamizar o desporto motorizado a nível nacional”, isto no ano seguinte à criação da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal. 2022 ficará marcado pelo arranque da Taça Ibérica TOYOTA GAZOO Racing e que “nasceu com o intuito de ser mais uma parte da longa história da Toyota na competição automóvel em Portugal”, pode ler-se no comunicado da Toyota Caetano Portugal.