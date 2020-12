Top 50 do Autosport inglês: Um português no meio de ‘4 F1 boys’

O Autosport inglês escolheu o top 50 dos pilotos, dando o terceiro lugar a António Félix da Costa, logo a seguir a dois pilotos de F1, Lewis Hamilton e Max Verstappen, numa lista onde consta também Filipe Albuquerque.

Na lista constam ainda 12 pilotos de Fórmula 1, 33 de Velocidade, 4 do WRC, 1 do WRX. Dos 33 de Velocidade, 5 da IndyCar, 5 da Fórmula E, 3 do WEC, 3 dos Supercars, 3 da NASCAR, 3 da Fórmula 2, 2 dos Turismos, 2 da Super Fórmula , 2 dos GT, 2 da Fórmula 3, 2 do DTM e 1 da IMSA. No top 10 estão 5 pilotos de F1, o que se deve ao coeficiente de dificuldade da disciplina.

Por aqui se percebe o mérito de Félix da Costa. Há várias situações discutíveis, mas isso fica para os caros leitores…