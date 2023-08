Títulos internacionais de rallycross serão decididos na Alemanha, exceto na categoria rainha | AutoSport

No próximo fim de semana (19 e 20 de agosto), em Estering, na Alemanha, serão coroados os campeões das três principais séries internacionais de rallycross, com lutas no RX2e e no Euro RX3, e um bicampeão a tentar alcançar o terceiro título da carreira no Euro RX1.

Enquanto isso, e como demos conta anteriormente, os RX1e voltam a não competir, com a FIA a argumentar a sua decisão por razões de segurança.

Regressando ao calendário pela primeira vez em quatro anos, Estering vai receber a decisão destes títulos.

No Campeonato FIA RX2e, os três principais protagonistas estão separados por apenas cinco pontos na classificação, depois de Mikaela Åhlin-Kottulinsky se ter catapultado firmemente para a luta com um desempenho soberbo na Bélgica, terminando em segundo lugar, apenas à frente do múltiplo Campeão do Mundo de Rallycross da FIA, Johan Kristoffersson, que, como participante convidado, não podia pontuar.

Isto deixa Åhlin-Kottulinsky a dois pontos do seu colega da Team E, Nils Andersson, no topo da classificação, criando o cenário para uma intrigante batalha entre equipas, mas Isak Sjökvist, da #YellowSquad, quer ‘entrar’ nesta festa. O vencedor da primeira ronda da temporada quer marcar a sua temporada com outra vitória para arrebatar o troféu aos seus rivais.

A Team E e a #YellowSquad são as respectivas equipas juniores dos pesos pesados do rallycross, a Volkswagen Dealerteam BAUHAUS e a Hansen World RX Team, e haverá mais uma representação do Campeonato do Mundo no campo da RX2e na Alemanha, com a dupla da CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment, Niclas Grönholm e Klara Andersson, a juntarem-se à luta.

No Euro RX1, Anton Marklund está à beira do segundo triunfo consecutivo no campeonato, com uma vantagem de 20 pontos sobre o seu perseguidor mais próximo, depois de vencer em Mettet, enquanto os seus principais concorrentes Jānis Baumanis, Enzo Ide e Patrick O’Donovan não conseguiram chegar à final. A estrela da SET Promotion já conta com dois títulos no escalão superior do Campeonato Europeu e outro na agora extinta categoria TouringCar.

No Euro RX3, há umm duelo entre o vice-campeão do ano passado, Damian Litwinowicz, e o experiente piloto Espen Isaksætre da Holland Racing. O polaco Litwinowicz tem liderado o campeonato, mas o seu companheiro de equipa norueguês está a aproximar-se, com apenas cinco pontos de diferença entre os dois.

