Timmy Hansen gosta do Pioneer 25: “todos os carros de corrida deviam ser construídos assim”

Catie Munnings, Kevin Hansen, Timmy Hansen e Niclas Grönholm testaram o Pioneer 25, o novo carro do Extreme H, o primeiro campeonato mundial de corridas de automóveis a hidrogénio.

O Pioneer 25 tem sido submetido a testes intensivos, e para muitos representa o futuro das corridas sustentáveis e de alto desempenho.

Os pilotos veteranos do Extreme E, Catie Munnings, Kevin Hansen e Timmy Hansen, com o recém-chegado Niclas Grönholm, tornaram-se os mais recentes pilotos a assumir o volante do Pioneer 25. Realizado em Fontjoncouse, em França, este teste assinala o mais recente marco positivo no desenvolvimento do Extreme H, o primeiro campeonato mundial de corridas de automóveis a hidrogénio, cuja estreia está prevista para 2025.

O Pioneer 25, nomeado para significar o início de uma nova era no desporto automóvel, é o resultado de um extenso processo de investigação e desenvolvimento. Desde o anúncio do campeonato em 2022, o carro Extreme H foi concebido para encarnar o futuro das corridas sustentáveis e de alto desempenho. Possui tecnologia de ponta de células de combustível de hidrogénio, fornecida pela Symbio, o Fornecedor Oficial de Células de Combustível da série, e oferece uma potência máxima de 400 kW (550 cv), capaz de impulsionar o carro de 2200 kg de 0-100 km/h em apenas 4,5 segundos.

Depois de meses de antecipação, este novo grupo de pilotos teve a oportunidade de testar o carro, fornecendo um feedback inestimável à medida que este se prepara para a sua estreia em competição. O carro já foi submetido a um programa de testes intensivo equivalente a três épocas completas de corridas, garantindo que está pronto para a sua campanha inaugural.

Os irmãos Hansen, juntamente com Munnings, são pilotos veteranos da série Extreme E, com a Andretti Altawkilat Extreme E e a E.ON Next Veloce Racing, respetivamente, e têm sido todos fortes defensores da consciência ambiental no desporto automóvel. O seu envolvimento no desenvolvimento e teste do Extreme H Pioneer 25 realça o seu empenho em fazer avançar o desporto, promovendo simultaneamente a inovação sustentável.

Refletindo sobre a primeira sessão de testes, Catie Munnings afirmou: “Estava à espera de me sentar ao volante deste carro desde que ouvi falar dele, e não desiludiu! A maneabilidade e o desempenho do carro são excelentes, com grandes melhorias em relação ao Odyssey 21. É também uma emoção saber que estamos a ser pioneiros em algo que pode mudar a face do desporto automóvel.”

“É muito bom ter um campeonato que é pioneiro a nível mundial na utilização de uma pilha de combustível de hidrogénio. O carro é muito estável, anda muito bem e foi muito divertido testá-lo.”

Timmy Hansen fez eco dos sentimentos de Catie, dizendo: “Eles aproveitaram todos os ensinamentos do Odyssey 21 para construir o Pioneer 25. No geral, nota-se que o carro está muito melhor concebido e há muito mais ferramentas para as equipas utilizarem para otimizar a configuração para cada pista, o que pode ser muito interessante.”

“Este carro é muito estável. Agora estamos sentados no meio do carro, como se tivéssemos controlo total sobre onde estão as rodas. Acho que todos os carros de corrida deviam ser construídos assim.”

Kevin Hansen acrescentou: “É a minha primeira vez no Pioneer 25 e tem sido fascinante experimentar uma nova parte do futuro do desporto automóvel.”

“É uma loucura pensar que há cinco anos estávamos a testar o Odyssey 21, eu e o meu irmão, e aqui estamos nós, cinco anos depois, com o novo futuro da série.

Eles aprenderam muito com o carro Extreme E. Tem um chassis melhor, é mais manobrável e tem um centro de gravidade mais baixo”.

A célula de combustível de hidrogénio no coração do Pioneer 25 representa uma revolução na energia sustentável. A célula de combustível de 75 kW da Symbio carrega e alimenta o conjunto de baterias produzido e apoiado na pista pela Fortescue ZERO. Esta abordagem inovadora ao armazenamento de energia, já utilizada nos bastidores do Extreme E, será uma caraterística definidora da série Extreme H, demonstrando como o desporto automóvel pode ser uma força motriz da tecnologia ecológica.

O teste é o último de muitos passos positivos que conduzem ao lançamento oficial da série Extreme H em 2025. Nos últimos 12 meses de desenvolvimento, o carro completou tantos quilómetros de teste como três épocas do Extreme E e, no mês passado, tornou-se o primeiro carro de corrida a hidrogénio a passar nos testes de colisão da FIA.