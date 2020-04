Tiago Monteiro: “Melhor recompensa foi o valor angariado”

A iniciativa Friends Fund Race by AFC13 & TM18 teve lugar na 5ª feira passada e ficou marcada por um enorme sucesso. Mas do que os resultados desportivos desta corrida virtual em simuladores, a grande vitória foram mesmo os 10.285€ angariados pelas quase quinhentas pessoas que doaram dinheiro para o combate ao COVID-19, através do apoio ao movimento SOS.COVID19.PORTUGAL e www.soscovid.pt

A corrida virtual Friends Fundrace foi organizada pelos pilotos António Félix da Costa e Tiago Monteiro, que juntaram grandes nomes do automobilismo Internacional, todos eles em prol da mesma causa, o combate ao COVID-19. Uma verdadeira corrida de campeões, com pilotos como Félix da Costa, Tiago Monteiro, Filipe Albuquerque, João Barbosa, Dudu Barrichello, Stoffel Vandoorne, Felipe Nasr, Andy Priaulx, Jose Maria Lopez, Pietro Fittipaldi, Nestor Girolami, Yann Ehrlacher, Attila Tassi, Benjamin Lessennes, Bruno Correia, além de alguns jovens pilotos promissores Nacionais, como Guilherme Oliveira, Mariano Pires, Rafael Lobato, César Machado e Lourenço Monteiro.

Para Tiago Monteiro: “Penso que podemos dizer que a Friends Fund Race foi um sucesso. Por um lado tivemos grandes pilotos em pista e duas corridas bem animadas, mas o mais importante é de facto o valor angariado, esta é a melhor recompensa para todos os envolvidos. Quero agradecer ao público que efetuou doações, também aos pilotos que marcaram presença e ainda à L7gend, empresa que apoiou todo o evento na parte de imagem e conteúdo, assim como à dupla portuguesa de comentadores, o Duarte (Félix da Costa) e o Gonçalo (Gomes), que deram ainda mais emoção e cor à transmissão televisiva. Todos juntos conseguimos alcançar o objetivo, agora é tempo de ficarmos em casa e acreditar que tudo vai ficar bem em breve!”