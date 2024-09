Tiago Monteiro homenageado no Motorshow Autoclássico

A edição deste ano do Troféu Piloto Motorshow, que inclui dois carros em pista em simultâneo, vai ser um autêntico duelo de titãs ibérico, já que se vão defrontar alguns dos melhores pilotos portugueses e espanhóis.

Para além dos já anunciados Vítor Pascoal e Sergio Valllejo, estão igualmente confirmadas as presenças de Ricardo Teodósio e Sergi Pérez, que assim engrossam uma previsível lista de mais de 50 inscritos.

É já daqui a menos de três semanas que a Exponor acolhe o 21.º Motorshow autoClássico, que tem Tiago Monteiro como piloto homenageado.

A XRacing dá continuidade à parceria organizativa retomada em 2023 com a Eventos Motor e volta a apostar na organização do Motorshow autoClássico, evento com grande tradição em Portugal e que este ano homenageia Tiago Monteiro, um dos pilotos mais conceituados da história do automobilismo nacional.

Foi a Fórmula 1 que lhe conferiu um estatuto especial. Mesmo só tendo pilotado carros pouco competitivos, soube agarrar a oportunidade criada por circunstâncias especiais para subir ao degrau mais baixo do pódio do Grande Prémio dos EUA de 2005 e conseguir assim uma proeza inédita e dificilmente repetível para Portugal.

O mais longo e bem-sucedido capítulo da carreira do piloto portuense foi, todavia, a passagem pelo WTCC e WTCR. Agora que se fecha esse ciclo, o autoClássico, com o apoio da Brás & Filho, Lda., celebra o percurso de um talento que continua e vai continuar a dar muito ao automobilismo português.

Para o efeito, Tiago Monteiro vai estar à conversa com Hugo Reis nas tardes de sábado e domingo (5 e 6 de outubro), em entrevistas ao vivo no Fórum autoClássico / Motorbest, duas oportunidades de grande proximidade com público, que terminam com sessões de autógrafos. Está ainda patente uma exposição, na qual não podiam faltar carros que guiou em pista, como um dos Honda CivicType R do WTCC, o Spyker F1 com que competiu no Mundial de F1 de 2006 ou um dos F3000 de uma fase inicial da carreira. Tiago Monteiro vai também guiar, em exibição, um espetacular Porsche GT3 Cup, para delícia dos fãs.

Teodósio e Vallejo de regresso aoTroféu Piloto Motorshow

Precisamente no âmbito da parte competitiva do Motorshow, a XRacing procura continuar a elevar o certame pelo qual já passaram alguns dos maiores nomes do desporto motorizado nacional e mundial ao alto patamar conseguido numa prévia e frutífera associação com a Eventos Motor entre 2004 e 2018.

Nesse sentido, reúne nesta edição grandes pilotos portugueses e espanhóis. O três vezes campeão nacional de ralis, Ricardo Teodósio, é um deles e dispensa apresentações, não só pelo estilo de condução espetacular, mas também pela versatilidade que lhe permite ter resultados de vulto em muitas disciplinas do desporto automóvel ao longo da carreira, sendo também um dos mais vitoriosos pilotos no que ao Troféu Piloto Motorshow diz respeito.

O duas vezes campeão de Espanha de Ralis, Sergio Vallejo, é outra das presenças confirmadas, tal como o pluricampeão nacional de Montanha, Vítor Pascoal, ambos em Porsche GT3 idêntico ao que Tiago Monteiro vai guiar. Do lado de Espanha, presente está também Sergi Pérez, que aos 20 anos é já uma certeza dos ralis. Ganhou a Peugeot Rally Cup Ibérica no ano passado e compete atualmente no Super Campeonato de Espanha de Ralis aos comandos de um Hyundai i20 Rally2 oficial, apoiado pela Real Federação Espanhola de Automobilismo.Isto para citar apenas alguns nomes de uma previsível lista de mais de 50 inscritos (a divulgar oportunamente) do Troféu Piloto Motorshow, cuja pista, que tradicionalmente reúne carros de ralis, de rallycross e velocidade, é igual à estreada na última edição.

Do programa do evento consta ainda o Desafio AutoClássico, uma prova de regularidade destinada a automóveis clássicos de série; diversos desfiles temáticos; e a prova de maneabilidade do Passeio AutoClássico organizado, como habitualmente, pelo Targa Clube. A habitual grande animação do paddock está garantida tanto para os mais graúdos como para os miúdos, com carros fantásticos para os primeiros e muitos entretenimentos para os segundos.

Pedro Ortigão, um dos responsáveis da XRacing, refere: “O Motorshow Porto é um evento que acarinho particularmente, fruto do nosso envolvimento entre 2004 e 2018. Foi com grande motivação que retomámos a organização do evento no ano passado e estamos determinados a dar continuidade à sua evolução nos próximos anos. Há naturalmente ainda muito a fazer, mas estamos orgulhosos de poder voltar a contar com grandes nomes do automobilismo no Motorshow, que seguramente contribuirão para uma excelente edição”,