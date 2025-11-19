Thomas Moss e Tiago Conde sagram-se campeões nacionais de Drift em Lousada

O Circuito Internacional de Lousada recebeu, no fim de semana, a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Drift, marcada por condições meteorológicas adversas e muita emoção até ao último momento. A prova confirmou a superioridade de Thomas Moss na categoria Pro e de Tiago Conde na categoria Semi Pro, ambos garantindo o título nacional de 2025.

Tiago Conde conquista o título na Semi Pro

Na categoria Semi Pro, Hugo Ramos terminou no primeiro lugar da prova, seguido de Tiago Conde, que alcançou o segundo posto e assegurou os pontos necessários para conquistar o campeonato. Miguel Granja completou o pódio em terceiro: “Este fim de semana acho que foi bastante produtivo, desafiante também, mas nós gostamos destas adversidades e gostamos de ganhar nas tempestades. Foi um ano que só se decidiu na última prova do campeonato, mas nós não baixámos a guarda e estamos aqui prontos para a guerra”, afirmou Tiago Conde após a corrida.

O vencedor da prova, Hugo Ramos, destacou o desempenho e o esforço da sua equipa: “Este fim de semana fala por si. Fizemos uma qualificação top qualifier, batalhámos bem em todas as batalhas e conseguimos ganhar. Isto demonstra que o nosso esforço tem vindo a compensar.”

O terceiro classificado, Miguel Granja, salientou o espírito de entreajuda entre os participantes: “Tivemos alguns contratempos, mas correu bem. Tive a ajuda de alguns companheiros de drift, inclusive do Gonçalo Minderico, com que batalhei no topo e isso proporcionou-me chegar ao terceiro lugar.”

Thomas Moss vence em Pro e confirma o título

Entre os pilotos da categoria Pro, as batalhas foram intensas e muito equilibradas. Thomas Moss garantiu o primeiro lugar no pódio e celebrou o título de campeão nacional em Lousada: “Foi o melhor fecho possível. Enfrentamos adversários que já tínhamos enfrentado anteriormente, mas com a configuração do carro mais fraca. Foi incrível”, comentou o piloto britânico após a vitória.

Diogo Correia terminou em segundo lugar e Raman Kandrat Senka fechou o pódio em terceiro. Correia comentou o duelo final com Moss: “Na última batalha, o Thomas alargou um pouco mais a primeira curva e eu hesitei, dei-lhe um toque, portanto ele leva a melhor desta vez. Fiquei feliz. Óbvio que queria ter ganho, mas o segundo lugar já não é mau.”

Encerramento de época com títulos decididos em Lousada

A temporada de 2025 do Campeonato de Portugal de Drift terminou, assim, com dois novos campeões. Thomas Moss impôs-se na categoria Pro e Tiago Conde confirmou a liderança entre os Semi Pro, encerrando uma época muito disputada e marcada pela competitividade até à última jornada.