The Race Legends Trophy: Jenson Button campeão

Fernando Alonso voltou a vencer no The Race Legends Trophy, com mais duas vitórias em Silverstone. Apesar das vitórias de Alonso, Jenson Button sagrou-se o campeão da série.

Na primeira corrida, Alonso saiu da pole position, conseguindo desde cedo uma vantagem para Button e Jan Magnussen. Magnussen, que estava na corrida pelo campeonato, acabou em terceiro, não conseguindo ficar na luta pelo título.

O outro pretendente ao título, Emanuele Pirro, apenas qualificou-se em sétimo e na corrida viu-se envolvido num incidente, conseguindo recuperar até à quinta posição, o que também não foi suficiente para continuar na luta pelo título.

Na segunda corrida do The Race Legends Trophy, Alonso voltou a vencer. Saindo de 19º, na primeira volta já estava em quarto lugar. Na voltas seguintes, Alonso saltou para a liderança. Dario Franchitti ficou na segunda posição com Juan Pablo Montoya a completar o pódio.

