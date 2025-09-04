The Fittipaldi Collection em destaque na XX edição do Caramulo Motorfestival
Uma homenagem à carreira de Emerson Fittipaldi
O Caramulo Motorfestival celebra este ano a sua vigésima edição e traz como destaque uma exposição singular: “The Fittipaldi Collection”, patente no Museu do Caramulo. A mostra presta tributo a Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1 e uma das figuras mais marcantes da história do desporto motorizado.
No centro da exposição encontram-se alguns dos mais famosos monolugares conduzidos pelo piloto brasileiro, que fizeram história quer na Europa, quer nos Estados Unidos.
Dos Copersucar à lenda de Indianapolis
Entre as peças em exibição destacam-se os Copersucar Fittipaldi, símbolos da ousadia e da engenharia brasileira durante a era dourada da Fórmula 1, bem como os Penske, monolugares com que Fittipaldi deixou a sua marca nas pistas norte-americanas.
Foi precisamente ao volante de um Penske que o piloto inscreveu o seu nome na mítica oval de Indianápolis, um feito que ajudou a cimentar a sua reputação além-Atlântico.
Uma oportunidade rara em Portugal
A reunião destes monolugares constitui uma ocasião rara para o público português. Pela primeira vez, é possível observar de perto máquinas lendárias que fizeram parte de momentos decisivos do automobilismo mundial.
A exposição integra o programa oficial do Caramulo Motorfestival e poderá ser visitada no Museu do Caramulo, onde se encontra também patente a mostra “A Segunda Guerra Mundial ao Vivo e a Cores”.
