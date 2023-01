Termas Motorfest regressa a São Pedro do Sul | AutoSport

Após ter inaugurado um novo conceito em Portugal, o Termas Motorfest terá a sua segunda edição entre 17 e 19 de março, nas Termas de São Pedro do Sul, a maior estância termal da Península Ibérica. Evento volta a conciliar a competição e a cultura automóvel com experiências de bem-estar, de gastronomia, de cultura e de descoberta do território.

Considerado a capital do termalismo em Portugal, o concelho de São Pedro do Sul passou também a ser conotado com o Termas Motorfest, que, em fevereiro do ano passado, levou milhares de pessoas ao belíssimo vale de Lafões. Organizado pelo Município de São Pedro do Sul e pela Termalistur, em parceria com a Promolafões, o evento vai repetir-se este ano entre os dias 17 e 19 de março, animando a região durante três dias de festa e de convívio em torno dos automóveis e das motos.

O programa do Termas Motorfest volta a ser composto por experiências de termalismo, gastronomia, cultura e bem-estar, pensadas para realçar as potencialidades de São Pedro do Sul e da região de Dão-Lafões. Os amantes do desporto motorizado também têm no programa a segunda edição do Rali Cidade Termal, onde algumas das mais espetaculares máquinas dos ralis nacionais percorrerão os troços de asfalto do concelho, numa prova candidata ao Campeonato Promo de Ralis / Start Centro.

Os passeios e concentrações turísticas também voltam a trazer a São Pedro do Sul o charme dos automóveis clássicos e o apelo dos superdesportivos mais contemporâneos, num evento que engloba, igualmente, alguns momentos de reconhecimento a individualidades ligadas à história da competição automóvel em Portugal, bem como debates, em formato de tertúlia, sobre o desporto motorizado no nosso país.

“Acredito que o sucesso do Termas Motorfest em 2022 abriu uma nova era na região e no país e, para este ano, a nossa tarefa foi definir o formato ideal para o evento, em conjunto com o Município de São Pedro do Sul e a Termalistur”, afirmou José Correia, o responsável da Promolafões. “Tenho a certeza que, no futuro, com o apoio consistente dos nossos parceiros, conseguiremos inclusive alargar o formato do Termas Motorfest. O que temos preparado para 2023 é um evento de consolidação do sucesso de 2022, que não deixou ninguém indiferente. O objetivo é voltaremos a ter uma enchente nas Termas e em São Pedro do Sul, no mês de março, criando experiências que marquem cada um dos visitantes do Termas Motorfest”, referiu José Correia.

A organização desportiva do 2º Rali Cidade Termal estará a cargo do Clube Automóvel de Viseu, em parceria com o Team Baia.