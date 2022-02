Termas Motorfest: grande evento… | AutoSport

Realizou-se no passado fim de semana o Termas Motorfest, um novo conceito de evento que levou vários milhares de pessoas à maior estância termal da Península Ibérica: as Termas de São Pedro do Sul.

Um evento de experiências e emoções únicas. Durante três dias, de sexta-feira a domingo, o Termas Motorfest trouxe milhares de pessoas e famílias inteiras à maior estância termal da Península Ibérica, as Termas de São Pedro do Sul.

Nas belas margens do Rio Vouga houve uma recriação histórica, experiências de bem-estar e termalismo, gastronomia, animação infantil, um desfile de moda, exposições de arte, momentos de cultura em torno do automóvel e da moto, e experiências de ‘motorsport’. Tudo num evento diferenciador, que projetou São Pedro do Sul e toda a região de Lafões.

Não seria fácil em qualquer outro local da Península Ibérica organizar um evento tão multifacetado como o Termas Motorfest. Sob a organização da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e da Promolafões, o programa foi centrado no conceito de ‘experiências’, atraindo famílias inteiras às emblemáticas margens do Rio Vouga.

Na sexta-feira, o evento abriu oficialmente junto ao histórico Balneário Rainha Dona Amélia, com uma recriação histórica que envolveu a chegada a cavalo de D. Afonso Henriques, que usou as famosas propriedades das águas de São Pedro do Sul para curar a fratura de uma perna sofrida na Batalha de Badajoz, no século XII. A recriação prosseguiu com a chegada da Rainha D. Amélia, num automóvel Nash de 1930, contemporâneo da última rainha consorte de Portugal e dos Algarves, que foi presença assídua nas Termas de São Pedro do Sul.

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, chegou ao evento num Corvette de 1968, conduzido pelo vice-presidente do Município local, Pedro Mouro.

A partir daí, o programa do evento incluiu diferentes atividades em múltiplos espaços, como o Espaço de Animação Infantil com insufláveis e mini-pista de prevenção rodoviária, que fez a delícias dos mais novos. Na noite de sexta-feira, um colóquio organizado em parceria com a FPAK abordou temas como a redução do impacto ambiental das provas de automobilismo, ou o impacto sócio-económico do desporto motorizado nas regiões.

No sábado, a AQVA Termas Street Stage, com o nome da linha de produtos de cosmética que usa na sua composição as águas termais de São Pedro do Sul, levou milhares de espectadores a um percurso de 3,9 kms, que pela beleza do cenário natural e arquitetónico fez lembrar a magia do traçado de Monte Carlo, no Mónaco. O espetacular Lamborghini Huracán pilotado pelo bicampeão mundial de ralis, Armindo Araújo, abriu a experiência competitiva do Termas Motorfest, como Carro 0 da prova.

Num fim de semana de aniversário, o local Carlos Matos ganhou a emocionante prova-extra, acompanhado por Ricardo Faria num Peugeot 208 T16.

O mesmo aconteceu no evento de Regularidade que percorreu as icónicas estradas de montanha da região. A dupla Rui Vieira / Filipe Menezes, num Volkswagen Golf, que liderou um pelotão cheio de máquinas de charme intemporal, com modelos de marcas como a Jaguar, Porsche, BMW, Alfa Romeo, MG ou Lancia, entre outras.