Termas Motorfest 2024 foi apresentada | AutoSport

A terceira edição do Termas Motorfest foi apresentada, num evento que junta o desporto motorizado e o turismo num território reconhecido pelo termalismo de excelência: São Pedro do Sul. A animação e diversão voltam a dar as mãos para um fim de semana em família. Inês Ponte mantém-se a madrinha do evento.

O Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul, prova inaugural do Campeonato Start Centro de Ralis 2024 e integrado no Termas Motorfest, vai para a estrada nos dias 23 e 24 de março. As emoções da prova do Clube Automóvel de Viseu já se fizeram sentir com a apresentação junto ao idílico baloiço de Manhouce, em São Pedro do Sul.

À semelhança do que sucedeu na sessão de apresentação, com a oferta de vistas a suster a respiração sobre um território singularmente sublime, o Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul promete conduzir a paixão dos aficionados da modalidade pela capital nacional do termalismo com excelsos quadros “pintados” pela natureza.

Desde a primeira edição do Termas Motorfest que milhares de pessoas ladeiam as estradas de um concelho harmonioso para ver passar pilotos e máquinas, com a estrutura organizadora, em estreita parceria com o Município de São Pedro e Promolafões, entidade promotora da prova, a garantir condições ímpares no contexto da segurança.

Ainda assim, para muitos, é difícil, ou mesmo impossível, aventurar-se por “maus caminhos” naquele “pedaço” de território serpenteado pelo rio Vouga, e, por isso, as três entidades trouxeram a montanha a Maomé. Este ano, o figuro da super-especial sofreu alterações, passando a noturna para “prender”, ainda mais o entusiasmo do público.

O Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul compreende, no dia 23, as habituais verificações técnicas e documentais, a partir das 8h00, respetivamente na estação de serviço da BP e balneário da Rainha D. Amélia, ambas em São Pedro de Moel. A prova, propriamente dita, está agendada para o mesmo dia, mas às 20h00 (PEC 1A) e 20h14 (PEC 1B) com a “AQUA Termas Street Stage – “super-especial”, na distância de 3,90 km.

No dia seguinte terão lugar cinco provas especiais, a primeira, Afonso Henriques – Carvalhais (8,23 km), às 9h35, seguindo-se Rainha Dona Amélia – Serrazes (12,31 km), pelas 10h25. Ainda no período matinal, as equipas regressam ao troço D. Afonso Henriques – Carvalhais (8,23 km), às 11h15.

Para a tarde de domingo estão reservadas mais duas passagens pela especial de Rainha Dona Amélia – Serrazes (12,31 km), às 14h05 e 15h25, com as equipas a entrar no Parque Fechado, no átrio do Município de São Pedro do Sul às 16h05, estando a cerimónia do Pódio marcada para as18h00.

Várias iniciativas ao longo de três dias

Conhecidas as linhas mestras do Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul, a capital nacional do termalismo volta a respirar Termas Motorfest por todos os poros, num fim de semana que começa na sexta-feira, dia 22, com a cerimónia de abertura, às 16h00, o mesmo sucedendo com a abertura da exposição de carros emblemáticos, junto ao balneário Rainha Dona Amélia.

Às 16h30 terá lugar a exposição de pintura, escultura e fotografia no balneário Romano e, às 17h00, desenvolver-se-á o Reconhecimento de Carreira, no balneário Rainha Dona Amélia, que servirá de aperitivo para o Jantar Tertúlia Desportiva, com marcação, às 20h00, que culminará com Termas Party Night, a partir das 21h30.

No sábado, durante o período que compreende as verificações técnicas e documentais e a “super-especial” noturnas do Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul, o programa do Termas Motorfest inicia-se às 8h30, com o passeio Land Rover Veteranos, prosseguindo a exposição de carros emblemáticos junto ao balneário Rainha Dona Amélia.

Para as 10h00 está prevista a concentração e passeio de Super Carros e passeio de carros clássicos. Às 11h00 é inaugurado o Mercado de Produtos Regionais, na margem direita do rio Vouga, que se prolonga até às 22h00. Pelas 15h30, no balneário Rainha Dona Amélia, haverá uma prova de vinhos de Lafões e produtos regionais. Pelas 18h00 está agendado um desfile demonstrativo na “super-especial” de Super Carros, Motos Vintage e Land Rover Veteranos.

Mercado de Produtos Regionais junto ao rio Vouga

No domingo, enquanto se desenrola o Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul, as atenções podem ser partilhadas pela exposição de carros emblemáticos, junto ao balneário Rainha Dona Amélia, passeio de carros clássicos, concentração e passeio de motos emblemáticas, todos às 9h00. Entre as 10h00 e as 17h00 prossegue o Mercado de Produtos Regionais, na margem direita do rio Vouga.

O Termas Motorfest, com São Pedro do Sul no epicentro de todas as emoções no fim de semana de 22, 23 e 24 de março, move para além do desporto automóvel, propiciando, igualmente, experiências de índole gastronómicas, culturais e bem-estar termal, num programa que se estende à animação infantil com iniciativas de prevenção rodoviária, passeio de vespas.

O que não pode faltar é o Race 4 Eco, programa que visa promover as boas práticas ambientais nos eventos que a Promolafões organiza, que tem como principal objetivo aproximar o Termas Motorfest de um evento “carbon neutral”.

Como o próprio nome indica, o Termas Motorfest preocupa-se com a pegada ambiental, utilizando, para o efeito, viaturas elétricas pela organização, a plantação de árvores no concelho, ou a separação de resíduos por parte do público e das equipas.

“Termas Motorfest ajuda a dinamizar São Pedro do Sul”

Na apresentação, moderada por Iva Soares, o vice-presidente do Município de São Pedro do Sul, Pedro Mouro, sublinhou que o Termas Motorfest «vai muito para além das termas», ou seja, «vai para todo o território de São Pedro do Sul, que nos ajuda a promover e a dinamizar uma das nossas campanhas: São Pedro do Sul, um território de 350 km quadrados».

«Obviamente que a prova não passa nos 350 km quadrados, mas passa em algumas freguesias e em muitas das nossas belas paisagens e, portanto, mais uma forma de nos ajudar a promover e dar a conhecer este belíssimo território, não só São Pedro do Sul, mas também os concelhos circundantes, porque as serras não têm fronteiras administrativas. O Termas Motorfest é um evento que trás muita gente ao nosso concelho, à região e vai muito para além da prova desportiva, um evento para todas as gerações, famílias, com outras atividades paralelas e, por isso, é uma aposta ganha», sustentou ainda Pedro Mouro.

O vice-presidente do Município de São Pedro do Sul considerou, ainda, que são eventos como este que «contribuem para o crescimento do volume de negócios na área do turismo e para a visibilidade do concelho enquanto destino turístico».

Por seu turno, José Correia, responsável da Promolafões, entidade que promove Termas Motorfest, referiu que «este evento foi pensado e estruturado para englobar o território num todo e nas diversas atividades, com particular incidência no Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul que, este ano conta para o Campeonato Start Centro de Ralis».

«Além disso, vamos ter passeios dos carros emblemáticos, passeio de vespas, passeio de Land Rover Veteranos, até 1980. Vamos ter uma ação do projeto Race 4 Eco para minimizar o impacto do evento ao nível da prevenção e recolha de todos os resíduos, através de uma equipa com diversos depósitos ao longo dos troços em zonas com mais envolvência de público, assim como no parque de assistência do rali com vários separadores», acrescentou José Correia, anunciando que o Termas Motorfest terá «cerca de 280 pessoas envolvidas nos três dias de atividades»

“Vamos unir esforços para propiciar um bom espetáculo”

Paulo Loureiro, presidente do Clube Automóvel de Viseu, organizador do Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul, reforçou a ideia de que a prova, sendo a primeira do calendário da temporada, «teremos de enveredar por uma política de esforços para que propicie um bom espetáculo», anunciando que «já existem inscrições e intenções de participação».

Relativamente à parte desportiva, Paulo Loureiro, referiu que «está tudo a postos para que o rali se desenvolva em estradas e caminhos municipais e nacionais, todas em asfalto, no concelho de São Pedro do Sul, sem margem para dúvida muito interessante para pilotos e público em geral».

Já Rodolfo Rocha, diretor de prova, citou que, este ano, «as expetativas do Rali Cidade Termal – São Pedro do Sul são muito altas, pelo facto de integramos o Campeonato Star Centro de Ralis e, como não poderia deixar de ser, vai-nos outorgar outro nível de responsabilidade, quer do ponto de vista federativo, como de índole competitivo».

«Por outro lado, a prova vai-nos exigir bastante e que nos vai possibilitar ter outro nível de competição, sobretudo no que diz respeito a viaturas em presença, assim como elevar o número de equipas. Vai haver momentos que é necessário fechar estradas e a própria cidade, cabendo-nos tentar por todos os meios minimizar esses condicionalismos com a passagem das viaturas, aproveitando, ao mesmo tempo, as sinergias com os eventos que decorrem em paralelo no concelho», culminou Rodolfo Rocha.