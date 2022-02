Termas MotorFest: um novo conceito em São Pedro do Sul | AutoSport

O histórico Balneário Rainha D. Amélia, nas Termas de São Pedro do Sul, foi palco da apresentação oficial do Termas Motorfest, evento que decorrerá no fim de semana de 11 a 13 de fevereiro.

Responsáveis das entidades organizadoras e bicampeão mundial Armindo Araújo destacaram o potencial de um evento centrado nas experiências de bem-estar.



Foi a poucos metros da nascente das famosas águas termais de São Pedro do Sul, em pleno Balneário Rainha D. Amélia, que se ficaram a conhecer todos os pormenores do Termas Motorfest.

O evento, organizado pelo Município de São Pedro do Sul e pelas Termas de São Pedro do Sul, em parceria com a Promolafões, promete inaugurar uma novo conceito no fim de semana de 11 a 13 de fevereiro, um programa centrado nas experiências de bem-estar termal, gastronomia, cultura e descoberta do património natural de São Pedro do Sul, em pleno vale de Lafões.



Na cerimónia oficial, que contou, entre outros, com responsáveis da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, da Termalistur (entidade gestora das Termas de São Pedro do Sul), do Turismo Centro de Portugal, e com pilotos consagrados, como bicampeão do Mundo de Produção, Armindo Araújo, ou o tricampeão nacional de Ralis GT, Vitor Pascoal, foi desvendado o cartaz oficial do Termas Motorfest, o programa de atividades para os três dias do evento (em anexo), as ‘experiências motorsport’ (Rali Cidade Termal e o Termas Rali Histórico – Regularidade), assim como as medidas que visam garantir todas as condições de segurança sanitária e a minimização do impacto ambiental do evento, ao abrigo do programa Race4Eco, da Promolafões.

Pedro Mouro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, destacou a quebra de sazonalidade que um produto turístico como o Termas Motorfest representa para o território. “Este é um evento de referência porque estamos, esperamos nós, no virar da página do contexto pandémico e por termos reunidas, aqui no concelho, todas as condições para receber os visitantes do Termas Motorfest”, referiu Pedro Mouro.

Jorge Loureiro, vice-presidente do Turismo Centro de Portugal, revelou-se “surpreendido pelo conceito inovador que encontrei aqui e tenho a certeza que o Termas Motorfest vai extravasar os limites de São Pedro do Sul e projetar toda a região turística de Lafões.”

Apesar do seu notável palmarés desportivo, Armindo Araújo destacou sobretudo “a componente social e de bem-estar para as famílias num evento como este. É cada vez mais importante atrairmos novos públicos para o automobilismo e tenho a certeza que o programa de experiências do Termas Motorfest vai contribuir até para a própria promoção do nosso desporto”, afirmou o mais consagrado piloto português de ralis.