Team Portugal preparado para os ‘Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados’ | AutoSport

É já esta semana, de 26 a 30 de outubro em Marselha, França, que têm lugar os FIA Motorsport Games, vulgarmente conhecidos pelos Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados. Um evento ímpar que coloca à prova os melhores pilotos de todo o mundo numa luta renhida pelas medalhas.

Dezenas de países dos cinco continentes num total de cerca de 1000 pilotos entrarão em competição em 17 disciplinas distintas. Portugal alinha com 12 atletas em 8 categorias: Ralis com Ricardo Sousa e Luís Marques, Fórmula 4 com Manuel Espírito Santo, Drift com Janita Vieira, Cross Car Júnior com Guilherme Matos, Esports com João Cavaca, Karting Sprint Júnior com Rodrigo Seabra, Karting Sprint Sénior com Francisca Queiroz, e Karting Endurance com uma equipa totalmente feminina composta por Mariana Machado, Sofia Correia, Rita Teixeira e Anastácia Khomin.

Em 2019 Portugal participou em quatro disciplinas e não conseguiu medalhas no Drift e no Karting por muito pouco. Este ano, a ambição é redobrada e as expectativas acentuadas. Todos os pilotos estão motivados para bons resultados e focados nas medalhas.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK: “Os olhos de Portugal vão estar na participação destes jovens que já deram provas da sua qualidade e que agora partem à aventura de se bater com os melhores do mundo. Acreditamos que vão conseguir bons resultados”, disse.

Para o Presidente da FIA, Mohammed Bin Sulayem: “A participação nos FIA Motorsport Games gera inúmeros benefícios para todos os envolvidos. Este evento tem o propósito de unir os atletas de todo o mundo ao mesmo tempo que honram a bandeira do seu país. Para os jovens talentos esta é uma oportunidade única para mostrar talento e criar ídolos”

Os FIA Motorsport Games começam no dia 26 de outubro com a Cerimónia de Abertura em Marselha. Para o dia 27 estão previstas as verificações administrativas e nos dias 28, 29 e 30 a competição.

As provas terão uma ampla cobertura streaming em: CLIQUE AQUI

Todas as informações e horários da prova em: CLIQUE AQUI