Team Portugal em bom plano nos FIA Motorsport Games | AutoSport

Arrancou hoje os FIA Motorsport Games, os Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados, que este ano decorrem em Marselha, França. Portugal levou até ao Circuito de Paul Ricard, 12 atletas em 8 disciplinas distintas, num total de cerca de 500 participantes e 72 países inscritos. Uma luta desmedida para alcançar as tão desejadas ‘medalhas olímpicas’.





Manuel Espírito Santo nos Fórmula 4 realizou as duas sessões de treinos livres registando o segundo e o terceiro melhores tempos entre os 24 pilotos participantes. Um dia tranquilo que serviu essencialmente para conhecer e ajustar a nova máquina.

João Cavaca nos ESports foi quinto classificado nos quartos de final da competição e assegurou a presença para a semi-final. Um resultado de destaque para Portugal que começa agora a dar cartas na modalidade e a destacar-se entre os mais experientes.

Nos Ralis, Ricardo Sousa e Luís Marques terminaram o primeiro dia de competição na quarta posição entre os Rally 4 a 53,9 segundos do líder e a 18,1 segundos das medalhas. Faltam ainda seis especiais de classificação para o final da prova, mas a dupla lusa não perde o foco e vai continuar a lutar pelo melhor resultado.

No Karting Endurance, as quatro piloto portuguesas, Sofia Correia, Mariana Machado, Anastacia Khomin e Rita Teixeira realizaram as sessões de treinos livres. A piloto madeirense iniciou as hostilidades e confrontou-se com alguns problemas de motor que não permitiu ir além da 12ª posição. Resolvida a questão para o segundo treino, Mariana Machado, a única piloto a conhecer a pista, arrecadou o sexto melhor tempo. Anastacia Khomin entrou para o Treino Livre 3 e fez o nono tempo. A fechar o dia de competição Rita Teixeira, utilizou todos os seus conhecimentos para também ela registar o sexto melhor crono. A única equipa totalmente feminina em competição mostrou todas as suas qualidades. Amanhã, por decisão conjunta, será Mariana Machado a fazer a sessão de qualificação com vista às quatro horas de corrida que terá lugar durante a tarde de sábado.

No Cross Car Júnior, Guilherme Matos depois do habitual período de habituação à nova máquina e à pista foi o sétimo mais rápido na qualificação. O jovem piloto de somente 16 anos, estreante em provas internacionais, teve uma evolução consistente e espera amanhã continuar a evoluir e conseguir melhorar os resultados.

No Karting Sprint Júnior, Rodrigo Seabra o mais jovem piloto da comitiva lusa com somente 11 anos, mas já com bastante experiência, teve o habitual período de habituação ao kart que desconhecia e à pista. Vai partir para a primeira manga de amanhã do 18º lugar da grelha.

Francisca Queiroz estreou-se em Paul Ricard no Karting Sprint Sénior, a jovem piloto bateu-se com pilotos bastante experientes e garantiu a 23ª posição para a manga de amanhã.

No Drift, ‘Janita’ Vieira, o mais jovem piloto do pelotão com apenas 18 anos bateu-se com os melhores do mundo e conseguiu terminar no 24º lugar a qualificação. Amanhã enfrenta as batalhas.