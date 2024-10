Team Portugal com bons resultados no arranque dos FIA Motorsport Games

João Vieira no Drift também entrou em pista para as duas sessões de treinos estando reservado para amanhã a qualificação.

Na categoria Karting Endurance onde compete a única dupla totalmente feminina, a equipa portuguesa, Francisca Queiroz, Margarida Furtado e Matilde Magalhães enfrentaram vários desafios aos longo das sessões de treinos livres onde a principal preocupação foi a adaptação a esta nova realidade terminando o dia no 23º lugar. O mesmo aconteceu a João Dinis no Crosscar Sénior que enfrentou uma realidade distinta da que está habituado e aproveitou os treinos para se ambientar.

No Karting, destaque para Xavier Lázaro, o benjamim da comitiva, de apenas 11 anos, que foi sempre o mais rápido nas sessões de treinos livres da categoria Karting Sprint Mini e acabou por arrecadar a o terceiro posto na qualificação. Destaque também para Martim Meneses entre os pilotos do Karting Sprint Júnior que começou o dia no topo da tabela para terminar o treino cronometrado com o quarto melhor tempo. No Karting Sprint Sénior, Miguel Silva aproveitou os treinos para se adaptar ao kart e à pista tendo na sua sessão de qualificação conseguido o nono melhor tempo.

Na velocidade, destaque para Francisco Macedo na Fórmula 4. O jovem piloto português efetuou hoje as duas sessões de treinos livres e em ambas assegurou o quarto melhor tempo. Amanhã terá lugar a qualificação e a corrida de qualificação, está última com transmissão na Sporttv 4 a partir das 11.30h.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros