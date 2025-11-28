Team PEP-Prolama/Consilcar conquista pódio mundial em competição automóvel 100% elétrica

Portugal voltou a subir ao pódio no panorama mundial do automobilismo elétrico, com a dupla Carlos Silva / Sancho Ramalho a conquistar o 3.º lugar final na Bridgestone FIA EcoRally Cup, competição internacional que funciona, na prática, como o “mundial” de ralis para carros 100% elétricos. Em representação do Team PEP-Prolama/Consilcar, a formação portuguesa encerrou a época com 77 pontos, após um calendário exigente que passou por Portugal (Oeiras Eco Rally e Eco Rally Madeira), Bélgica, Suíça, Espanha e China.

A Bridgestone FIA EcoRally Cup distingue-se por ser uma série dedicada em exclusivo a veículos elétricos, disputada em condições reais de estrada e assente em provas de regularidade. As equipas são avaliadas não apenas pela precisão e consistência ao volante, mas também pela eficiência energética, elemento central de uma competição que pretende promover mobilidade sustentável e estilos de condução mais racionais e amigos do ambiente. Todos os carros em prova são modelos de utilização diária, sem modificações e totalmente homologados para circulação pública, o que reforça o cariz realista e tecnológico da série.

Os percursos variam, em regra, entre 300 e 800 quilómetros, integrando diferentes tipos de terreno e múltiplos pontos de controlo onde são medidos parâmetros como tempo, velocidade média e consumos. Este formato permite às equipas e a potenciais fabricantes testar soluções elétricas em cenários reais, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias e para a difusão de práticas de condução mais eficientes. A prestação da dupla portuguesa reforça, assim, o posicionamento de Portugal como referência na adoção e desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentável.

No balanço da época, Carlos Silva, campeão nacional na componente de regularidade, sublinha o carácter coletivo do resultado: referiu tratar-se de “uma época muito positiva”, fruto da aposta feita pela Prolama há três anos, destacando que quando o trabalho é bem feito e a equipa se aplica “em qualquer disciplina para estar bem e ser competitiva, os resultados aparecem”. Recordou as três vitórias ao longo do campeonato, o título nacional já assegurado e deixou agradecimentos aos patrocinadores e aos navegadores que o acompanharam neste ciclo, incluindo António Serrão, Tiago Caio e, em 2024, Sancho Ramalho.

Por sua vez, Sancho Ramalho, navegador e campeão nacional de navegadores, definiu esta campanha como o culminar de “um ano de trabalho e muito empenho da equipa toda”, sublinhando que os melhores resultados começaram a surgir a meio da temporada. Afirmou ainda a “grande felicidade” por este desfecho, espelhando a satisfação de ver o esforço conjunto traduzido num lugar de destaque à escala mundial.