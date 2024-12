Sydney vai acolher a primeira Corrida dos Campeões na Austrália

A Corrida dos Campeões (ROC) vai deslocar-se ao Accor Stadium, no Parque Olímpico de Sydney, a 7 e 8 de março de 2025. A primeira vez que o evento icónico é organizado no Hemisfério Sul. Alguns dos maiores nomes do desporto automóvel deslocar-se-ão a Sydney para correrem frente a frente em carros idênticos na icónica ‘pista paralela’ da ROC.

Duas grandes noites de corridas que celebram o desporto motorizado, colocando alguns dos melhores da Austrália contra as superestrelas da Fórmula 1, IndyCar, Le Mans, World Rally & Rally X.

O 7x Campeão do V8 Supercar e lenda australiana dos desportos motorizados, Jamie Whincup, estará em ação. Muitas mais estrelas do automobilismo têm vindo a ser anunciadas.

Petter e Oliver Solberg, pai e filho de noruegueses, defendem o título da Taça das Nações ROC na Corrida dos Campeões, o campeão de Supercars, Will Brown, está confirmado, o ás da F1 e “australiano adotado” Valtteri Bottas, também, bem como a campeã de Extreme E e do Rali da Austrália, Molly Taylor, a primeira mulher confirmada para a Corrida dos Campeões de 2025. Johan Kristoffersson, 7x Campeão do Mundo de Rallycross, Travis Pastrana, a sensação mundial, também marca presença, o 9X Campeão do Mundo de Ralis, Sebastien Loeb, e o ás dos ralis do Kiwi, Hayden Paddon, confirmados, e por fim, Sebastian Vettel e Mick Schumacher vão formar uma “super-equipa” alemã.

Depois de uma corrida espetacular na neve e no gelo, a cerca de 100 Km do Círculo Polar Ártico, na Suécia, em 2022 e 2023, talvezv a melhor localização de sempre para a Race of Champions, a ROC viajará agora mais de 15.000 quilómetros através do globo até à paisagem ensolarada de Sydney para um novo desafio no Accor Stadium.

Com uma história que remonta a 1988, a Corrida dos Campeões tem sido realizada em alguns dos maiores locais do mundo – incluindo o Estádio Olímpico Ninho de Pássaro de Pequim, o Stade de France em Paris, o Estádio Olímpico de Londres e o Estádio de Wembley, o Foro Sol da Cidade do México, além de uma grande variedade de locais exóticos em todo o mundo, desde Banguecoque, Barbados, Miami, Riade, Cidade do México e o Círculo Polar Ártico na Suécia.

O formato das corridas ROC é uma competição única, em que o vencedor leva tudo, que dá aos pilotos de várias disciplinas do desporto automóvel a oportunidade de testarem os seus talentos contra concorrentes que normalmente nunca encontrariam.

O ROC é conhecido por reunir alguns dos melhores pilotos do mundo, incluindo superestrelas da Fórmula 1, Le Mans, INDYCAR, NASCAR, World Rally e Rally-X; lendas como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Sébastien Loeb, David Coulthard, Marcus Grönholm e Jenson Button. Inclui também outras estrelas internacionais como os campeões da NASCAR Jimmie Johnson, Kurt e Kyle Busch, e Jeff Gordon; Ryan Hunter-Reay e Josef Newgarden da INDYCAR; o campeão da Fórmula E Lucas Di Grassi; a estrela dos desportos radicais Travis Pastrana; e os campeões da Indy 500 Juan-Pablo Montoya e Helio Castroneves.

A Corrida dos Campeões decorrerá ao longo de duas noites, com a pista construída para o efeito a ocupar o centro do palco no Accor Stadium, com a Taça das Nações ROC a ter lugar na sexta-feira, 7 de março, com os pilotos a formarem equipas com base na nacionalidade para disputarem o título de “Nação Mais Rápida do Mundo”.

No sábado à noite, dia 8 de março, terá lugar a corrida individual dos campeões, em que todo o trabalho de equipa será posto de parte e em que haverá uma batalha pela glória individual e pelo título de “Campeão dos Campeões”.

O evento não só celebrará a elite mundial dos desportos motorizados, como também dará a oportunidade de celebrar a rica história dos desportos motorizados da Austrália, com os melhores pilotos australianos a competirem frente a frente com os melhores do mundo.