Sugestão de filmes e documentários para não esquecer o desporto motorizado | AutoSport

Com Fábio Mendes

Bom Natal! Chegados novamente à altura do ano em que as famílias se juntam, em que abusamos sempre um pouco mais à mesa e partilhamos bons momentos, a quadra natalícia representa também a altura do ano em que muitos aproveitam para ver aqueles filmes icónicos de Natal nos canais de televisão ou assistir a temporadas completas nas plataformas de streaming.

Por isso, o AutoSport propõe alguns filmes e documentários relacionados com o desporto motorizado que podem assistir sozinhos ou acompanhados durante este período de Natal e que tentam representar da melhor forma o desporto que gostamos. A lista não reflete nenhuma ordem concreta. Aproveitem!

Senna, 2010, realizado por Asif Kapadia

Senna é o melhor documentário feito sobre o lendário piloto brasileiro. O documentário percorre toda a vida de Ayrton, desde a infância e faz uma pincelada geral sobre o carácter do piloto. A sua entrada na F1, a sua primeira vitória no Estoril com a Lotus, a sua entrada na McLaren, a rivalidade com Prost, os campeonatos que venceu, o fatal fim de semana em Imola. Tudo retratado de forma simples e brilhante. Para quem for fã de Senna, este documentário é obrigatório. Para quem não conhece tão bem a história de um dos melhores pilotos de sempre, tem aqui uma oportunidade para o fazer.

Le Mans, 1971, realizado por Lee H. Katzin e John Sturges

Além de um filme sobre a mais mítica corrida de endurance do mundo, Le Mans pode ser visto pelos fãs de Steve McQueen, que quis com esta obra produzir o melhor e maior filme sobre automobilismo.

Sem grandes floreados, com muito poucas falas. A nota dominante são os motores a rugir pela pista. Mesmo com esta simplicidade, o filme consegue agarrar o espectador, que vai entendendo a história sem ser necessário grande diálogos. O lendário Steve McQueen assume o papel principal, num típico dilema de piloto. A vontade de correr contra os perigos inerentes da corrida, tendo provocado a morte a um piloto na prova passada.

Para quem quiser ficar a saber mais sobre este filme, veja o que seguirmos a seguir.

Steve McQueen: O Homem e Le Mans, Gabriel Clarke e John McKenna, 2015

Trata-se de um documentário que nos leva ao bastidores da criação do filme Le Mans, dando a conhecer quase tudo sobre aquela obra e os sacrifícios feitos para ser produzida, muitas vezes pagando-se com o próprio corpo.

Percebe-se ainda a importância que McQueen quis dar aos motores, à velocidade e aos sentimentos que isso provoca em vez de querer realizar uma obra prima do cinema, com um argumento bem estruturado e pensada para ganhar prémios.

Quem o vir, vai também ficar a conhecer um pormenor espetacular sobre o desejo de Steve McQueen em ajudar David Piper, piloto que teve um acidente grave durante as filmagens, com repercussões físicas para o britânico.

McLaren, Roger Donaldson, 2017

Mais um documentário e com muita qualidade. A terminar o ano em que a McLaren celebra os 60 anos da sua fundação, esta pode ser uma boa altura para o ver ou rever.

Documenta a vida de Bruce McLaren, desde os dias de piloto na Nova Zelândia à formação da sua própria equipa e ao dia em que morreu num teste a um dos seus modelos. Os testemunhos dos mecânicos e outros funcionários da McLaren são espetaculares, alguns muito engraçados.

Formula 1: Drive to Survive, 2019

A série documental que transformou a Fórmula 1 num fenómeno nos EUA e não só. Possivelmente, todos conhecemos alguém que diz ser fã da disciplina rainha do automobilismo depois de ter visto esta série.

A obra é amada por uns e odiada por outros, que consideram que está quase no domínio da ficção em vez de retratar o que de facto aconteceu. Ainda assim, está altamente cotada no website IMDB e será lançada uma nova temporada no próximo ano, a 23 de fevereiro.

Love the Beast, 2009, Eric Bana

Um documentário que vai muito para além do desporto automóvel. É a historia de amor do conhecido ator Eric Bana pelo seu Ford Falcon. Uma história de longa data que o leva a modificar o carro e entrar em competições na Austrália. Um documentário apenas aconselhável a quem gosta mesmo de carros. A forma como o carro cimenta a relação de amizade entre os diversos personagens e a própria relação entre o piloto e o carro, recorda que um automóvel, às vezes, é bem mais do que um instrumento de transporte.

Rush, 2013, Ron Howard

Rush era aguardado com muita expectativa pois para além de ser o regresso de Hollywood ao tema F1, era também o retrato de uma das maiores rivalidades (dentro de pista) da F1. O confronto James Hunt vs Niki Lauda abrilhantou a época de 1976, tornando-a numa das mais emocionantes de sempre. O filme consegue prender mesmo quem não é fã dos desportos motorizados e retrata de forma simples e fiel cada um dos pilotos.

As imagens brutais de carros dos anos 70 e o som dos motores, fazem deste filme, provavelmente, o melhor filme realizado tendo como tema a Fórmula 1.

Weekend of a Champion, 1972, Frank Simon e Roman Polanski

Este documentário retrata o fim de semana de Jackie Stewart no GP do Mónaco. Uma visão mais próxima do piloto, dos seus sentimentos durante o fim de semana em que corre. Jackie Stewart, que naquela época era o melhor piloto da grelha mostra pelo olhar de Polanski como vive um GP.

Fangio: El hombre que domaba las máquinas, 2020, Francisco Macri

Partindo de um estudo de 2016 realizado na Universidade de Sheffield, o documentário recorda a história de vida e a carreira de Juan Manuel Fangio.

O estudo determinou que Fangio é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, servindo de mote para este documentário, que vai um pouco mais além dessa premissa e relembra toda a história de uma das primeiras grandes estrelas da disciplina.

Le Mans ’66: O Duelo (Ford vs Ferrari), 2019, James Mangold

Foi uma das batalhas mais intensas da história do automobilismo e que teve origem na tentativa de compra do construtor italiano por parte dos norte-americanos. O filme realizado por James Mangold tem como base o projeto da Ford e de Carroll Shelby para construir uma máquina que fosse capaz de bater os poderosos Ferrari na maior corrida do mundo: Le Mans.

Altamente elogiado, o filme tem ainda o condão de nos recordar Ken Miles, um piloto esquecido durante muito tempo.

Brawn: A História Impossível da Fórmula 1, 2023

A mais recente série documental tendo como tema a Fórmula 1. Neste caso, Keanu Reeves leva-nos numa viagem a 2009 e à temporada em que a Brawn GP surpreende o mundo e vence o campeonato do mundo de construtores de Fórmula 1, enquanto o seu piloto Jenson Button bate a concorrência e torna-se campeão do mundo de pilotos.

A história está dividida em quatro partes e é mais sóbria que o ‘Drive to Survive’, relembrando ainda a disputa entre FIA e FOTA, a associação de equipas de F1.

Schumacher, 2021

Sendo o único documentário que a família do multicampeão do mundo de Fórmula 1 apoia, Schumacher conta a história de Michael Schumacher e com o uso de imagens do arquivo da sua família. Centra-se nos anos do alemão na Ferrari, mas dá uma ideia geral da carreira até lá.

Michael Fassbender: Road to Le Mans, 2023

É o último capítulo da viagem do ator Michael Fassbender até alcançar Le Mans. O documentário está disponível gratuitamente no YouTube, o que acaba por ser uma vantagem.

Um documentário de 90 minutos que segue o percurso de Fassbender desde o seu sonho de infância até à partida para a maior corrida do mundo. Na sua viagem com a Porsche até ao 100º aniversário da clássica corrida, retrata todas as emoções e desventuras do piloto, desde os melhores momentos até aos piores.

Foto: JB Photopress/José Bispo