Sucesso inaugural na 20ª edição do autoClássico Porto | AutoSport

Arrancou ontem, quinta-feira, dia 5 de outubro, a 20ª edição do autoClássico Porto, a maior feira ibérica dedicada aos veículos clássicos e de coleção. As instalações da Exponor, em Matosinhos, acolheram mais de 200 expositores num espaço que se estende por 48.000 m², tornando-se o epicentro para os amantes dos modelos clássicos de automóveis e motos.

Das 10h00 às 20h00 (hora portuguesa), o autoClássico Porto encantou os visitantes com uma exposição impressionante que incluía desde modelos emblemáticos das principais marcas até uma grande variedade de peças sobressalentes, acessórios e presentes ligados ao mundo dos clássicos.

A edição especial deste ano destaca-se pelas inúmeras celebrações e aniversários, como os 75 anos da Porsche, da Land Rover e do Citroën 2CV, o centenário do Quadrifoglio, os 120 anos da Harley-Davidson, os 60 anos do Mercedes-Benz 230 SL (W113) “Pagoda” ou os 40 anos do Fiat Uno, entre outros marcos significativos.

Como era de esperar, o Mini Day foi o centro das atenções no dia de abertura, comum emocionante rali no pavilhão 5 e o emocionante Mini Challenge que animou a pista do Motorshow. O fórum foi o cenário de um encontro emotivo para comemorar os 60 anos do Mini, seguido do Tributo à Carreira de Fernando Batista. Este ilustre piloto português que se afirmou nos anos 60/70 ao volante do pequeno carro inglês, foi homenageado pelas suas façanhas no automobilismo.

O autoClássico Porto promete dias sucessivos repletos de emoções, descobertas e celebrações automóveis que farão as delícias de fãs e visitantes. A feira continua a sua viagem pela história automóvel e consolida-se como um evento imperdível no calendário dos amantes dos automóveis clássicos.

O fim de semana, com Emerson Fittipaldi como protagonista

As expectativas para o fim de semana são elevadas, uma vez que as ofertas do evento são praticamente imbatíveis. As principais atracções são o Motorshow, o favorito dos fãs, que este ano, para além de contar com carros de competição de alto nível, inclui na lista de inscritos o bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. O piloto brasileiro, para além de dar umas voltas à pista, vai também atender os fãs e participar no fórum, tanto no sábado às 15:00 horas como no domingo às 11:00 horas.