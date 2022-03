Sport TV junta ERC e World RX ao Pack Motores que já tem, F1, MotoGP, WRC, Indycar… | AutoSport

Como se sabe, a Sport TV criou uma oferta para os amantes dos desportos motorizados. Um Pack Motores onde os espectadores poderão assistir à F1, MotoGP, WRC, Indycar, entre outros, e agora também o ERC – Europeu de Ralis, que tem duas provas em Portugal, a primeira já este fim de semana, o Rali Serras de Fafe, seguindo-se, duas semanas depois o Azores Rallye. Para além disso, a outra adição é o WRX – Mundial de Rallycross, que também tem uma prova em Portugal (Montalegre).

Relativamente à F1, além da transmissão das provas, haverá novos programas e novas ferramentas para os fãs poderem seguir mais a fundo as incidências das corridas. Serão mais de 350 horas dedicadas à F1 com nomes de peso a dar o seu contributo. Luís Vasconcelos, jornalista português com 35 anos de experiência de F1 e que já pertenceu ao AutoSport, estará em todas as provas para trazer todos os detalhes e todas as histórias que percorrerão o paddock da F1. Haverá também podcasts e conteúdo diferenciado. Pedro Nascimento voltará a ser o narrador das provas de F1 a quem se junta Pedro Gamito, Diana Pereira, João Carlos Costa, Sérgio Veiga.

O pack, que já está disponível para subscrição, terá dois preços: 4.99€ por mês com fidelização de 12 meses, e 6.99€/mês, sem fidelização.