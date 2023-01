Sorteio do Race of Champions determina duelos interessantes | AutoSport

Já foram sorteados os primeiros duelos da edição de 2023 do ‘Race of Champions’ (28 a 29 de janeiro), alguns muito interessantes para acompanhar e ver o que podem fazer os pilotos na Suécia.

O sorteio o Race Of Champions (ROC) do próximo fim de semana teve lugar, colocando alguns dos maiores pilotos da história dos desportos motorizados uns contra os outros em corridas frente-a-frente no gelo e na neve do Pite Havsbad na Suécia. Rookie no ROC, Valtteri Bottas vai ter de enfrentar nos oitavos-de-final o ‘Sr. Le Mans’ Tom Kristensen, enquanto o “reformado” Sebastian Vettel vai começar esta edição contra Jamie Chadwick, a piloto tricampeão da W Series e que vai iniciar-se na Indy NXT.

O vencedor do ROC em 2022, Sébastien Loeb vai enfrentar o também piloto de ralis Thierry Neuville, mas o mais curioso deverá ser o duelo entre pai e filho: o norueguês Petter Solberg vai enfrentar o seu filho Oliver Solberg, que compete sob bandeira sueca.

O evento divide-se em duas partes, começando com a Taça das Nações ROC no sábado, 28 de janeiro, às 11 horas em Portugal continental com os pilotos a fazerem duplas por nação. Nos duelos de domingo, 29 de janeiro, os pilotos esquecem o trabalho coletivo, tentando cada um bater os seus companheiros de profissão nos duelos, novamente a partir das 11 horas.

Como as condições da pista podem mudar rapidamente dependendo do tempo, não haverá lugar ao formato de grupos e em vez disso, usam um sistema de eliminatórias. As corridas do 1º round e do 16º round do ROC serão decididas em duas provas, trocando os pilotos de posições de partida de cada vez, tentando assegurar o máximo de justiça nos resultados finais. No caso de um empate no número de vitórias, o piloto com o melhor tempo total avança nas eliminatórias.

O ‘Race of Champions’ pode ser seguido através do canal de YouTube da competição.

Taça das Nações ROC

1ª Eliminatória

Finlândia (Mika Hakkinen & Valtteri Bottas) vs. Equipa eROC (os dois melhores pilotos amadores de Sim Racing)

Grã-Bretanha (David Coulthard & Jamie Chadwick) vs. Alemanha (Sebastian Vettel & Mick Schumacher)

Quartos-de-final

Noruega (Petter Solberg & Oliver Solberg) vs. França (Sébastien Loeb & Adrien Tambay)

Suécia (Johan Kristoffersson & Mattias Ekström) vs Equipa Nórdica (Tom Kristensen & Felix Rosenqvist)

EUA (Travis Pastrana & Tanner Foust) vs. All-Stars (Felipe Drugovich & Thierry Neuville)

Finlândia ou Equipa eROC vs. Grã-Bretanha ou Alemanha

‘Race of Champions‘

1ª Eliminatória

Adrien TAMBAY vs David COULTHARD

Felix ROSENQVIST vs Mick SCHUMACHER

Oitavos-de-final

Mika HAKKINEN vs Felipe DRUGOVICH

TAMBAY ou COULTHARD vs ROSENQVIST ou SCHUMACHER

Valtteri BOTTAS v sTom KRISTENSEN

Sebastian VETTEL vs Jamie CHADWICK

Sébastien LOEB vs Thierry NEUVILLE

Petter SOLBERG vs Oliver SOLBERG

Johan KRISTOFFERSSON vs Tanner FOUST

Travis PASTRANA vs Mattias EKSTRÖM