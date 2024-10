Sophia Floersch critica a F1 Academy e a falta de oportunidades para as mulheres

Reagindo à notícia de Garcia nas redes sociais, Floersch disse: “Tenho muita pena de ti, Marta. Parece que te usaram em 2023 para marketing de curto prazo. Com as pilotos femininas, essa visibilidade não ajuda a acompanhar o cronómetro. Isso não é segredo. A visibilidade só ajuda a F1, mas não as mulheres pilotos. Onde estão todos os programas femininos que foram anunciados em 2021/2022? Porque é que os meios de comunicação social não fazem as perguntas certas? É muito triste. “Pinkwashing”. Vamos fazer uma lista de pilotos mulheres desde 2021 e perguntar-lhes o que acontece nas corridas”.

Esta crítica seguiu-se às notícias de Marta Garcia, a campeã inaugural da F1 Academy, que afirmou que poderia não continuar a correr em monolugares depois de ter tido dificuldades no Campeonato Europeu Regional de Fórmula (FRECA), onde não conseguiu marcar pontos e terminou em último lugar entre os pilotos que competiram em todas as corridas.

