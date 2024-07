Slalom de Castelo Rodrigo: 25 anos da “Rainha das Perícias”

O Slalom de Castelo Rodrigo cumpre 25 anos com a Câmara Municipal de Figueira Castelo Rodrigo e o Clube Escape Livre ao leme de uma organização que consolidou o título de ‘Rainha das Perícias’, graças a um formato inédito e ao anfiteatro encontrado no Estádio Municipal. A edição 2024 e as surpresas para a celebração do quarto de século da prova foram apresentadas esta semana no Centro Comercial La Vie na Guarda.

O Slalom de Castelo Rodrigo e a Grande Perícia Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo vão realizar-se nos próximos dias 27 e 28 de julho na vila raiana, com organização da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e do Clube Escape Livre. A primeira prova cumpre 25 anos desde a primeira edição, assinalável longevidade que será celebrada com várias iniciativas durante o fim de semana. A segunda prova está na sua quinta edição, voltando a prometer espetáculo no centro de Castelo Rodrigo.

O Slalom de Castelo Rodrigo mantém a fórmula vencedora do último quarto de século. Inicia com uma prova noturna, disputada dentro do Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, oferecendo toda a segurança a pilotos e espetadores. As bancadas do estádio oferecem essas condições e, como acontece há longos anos, estarão repletas de adeptos do desporto motorizado ansiosos para observarem as manobras talentosas dos muitos pilotos já inscritos.

A quinta edição da Grande Perícia Automóvel de Figueira de Castelo Rodrigo vai levar a ação e emoção diretamente aos adeptos, ocupando a Av. Heróis de Castelo Rodrigo. As duas provas pontuam para as contas do Campeonato de Portugal de Perícias e para o concorrido Troféu Raiano.

Este aniversário da “Rainha das Perícias” já ofereceu prendas a todos os pilotos que se inscreveram até ao dia 13 de julho: redução, significativa, do valor da inscrição. E, para aqueles pilotos que fizerem a deslocação até Figueira de Castelo Rodrigo vindo de locais a mais de 150 quilómetros de distância, foi oferecido alojamento.

Recorde de Inscritos

Ao longo dos anos, Figueira de Castelo Rodrigo, sempre reuniu a preferência dos pilotos de perícia que ali procuram o melhor resultado, dar um grande espetáculo e usufruir da enorme visibilidade da prova nos meios de comunicação social e da calorosa hospitalidade beirã. Apesar de ainda não terem fechado as inscrições, a prova conta já com o número recorde de 45 inscritos.

Marco Martins, Frederico Formiga e Simulador de Realidade Virtual levam ainda mais animação

Marco Martins vai regressar a Figueira de Castelo Rodrigo, pela primeira vez com o seu Mini Autograss, para oferecer um grande espetáculo na celebração dos 25 anos do Slalom de Castelo Rodrigo. Também Frederico Formiga, o piloto da Art of Speed, um dos preparadores mais reconhecidos de Portugal, estará presente para realizar co-drives com o público.

E, porque os adeptos fazem parte da festa e do sucesso desta organização conjunta entre a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo e o Clube Escape Livre, a edição dos 25 anos vai colocar os espetadores no meio da ação graças a um Simulador de Realidade Virtual.