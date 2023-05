Simulador: Quer guiar um carro de ralis na PEC de Arganil? | AutoSport

Para o ‘comum dos mortais’’ disputar o troço de Arganil aos comandos de um carro de ralis é um horizonte longínquo, mas para muitos há formas de atenuar o ‘desgosto’, e uma bem interessante é com os simuladores de ralis. Sabemos que os jogos mais massificados, das consolas, por exemplo, se limitam a reproduzir mais fielmente partes de troços do Rali de Portugal, mas fazê-los na íntegra e disputá-los, também já está ao alcance.

Pedro Fonseca é um jovem adepto que tem também uma paixão por simuladores por isso criou a PEC de Arganil, 2019 e 2021/2022 para o jogo ‘Assetto Corsa’, pelo que quem usa o sistema, podes ‘adquirir’ o ‘mod’, num jogo que tem “todo o tipo de carros que se possa imaginar e mais alguns” conforme nos disse Pedro Fonseca, “dá para fazer milhares de ações, seja modificar carros ter as nossas próprias pistas que criamos, isto claro em outros programas próprios para esse efeito e que depois se converte para o jogo Assetto Corsa”. Portanto, pode sentar-se no seu simulador e ‘fazer’ a PEC de Arganil: “tudo começou num dia quando estava a ver os testes para o WRC em Arganil, mais propriamente na zona da casa do PPD e a tão conhecida pelos amantes dos ralis, zona dos saltos e posteriormente na zona do Mont’alto e Serra da Aveleira, também na localidade de Arganil que surgiu a ideia de, “porque não tentar fazer esta PEC virtualmente e também poder desfrutar da condução por estas estradas da nossa tão conhecida serra do Açor com um carro de ralis?

Foi então que, a partir daí, meti mãos à obra e fui pesquisando quais os programas que haveria para fazer modelagem de pistas ou carros.

Durante a pandemia consegui ter mais tempo para me dedicar, encontrei o troço de Fafe, realizado pelo Sr. Ramiro Nunes, um também amante de ralis e deste mundo de edição virtual e que, juntos, trabalhamos e testámos várias plataformas. Nesta altura, entrou também para este projeto o Francisco Ruivo que incrementou várias decorações portuguesas dos carros de rali.

Neste momento o projeto das especiais de rali, como o que se apresenta no vídeo que vão poder assistir são criados de raiz, sendo que a criação do mapa, por assim dizer, com todos os detalhes, sejam árvores, vegetação, público, etc é tudo feito por nós na tentativa de que fique o mais parecido possível ao real.

Estas classificativas só funcionam, para já, no jogo de simulação “Assetto Corsa” e podem ser encontradas no canal do YouTube “https://www.youtube.com/@PF_track_creator” e no Instagram @https://instagram.com/pf_track_creator?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ== .

É um projeto em que tenciono criar o máximo de especiais de várias modalidades do nosso país, entre elas os ralis, perícias e rampas”