Siga o live Streaming do Festival de Velocidade de Goodwood.

No canal do Youtube de Goodwood Road & Racing, pode aceder aos resumos dos dias anteriores, com as melhores imagens do evento. CLIQUE AQUI

Os destaques deste ano incluem os 100 anos da MG, a Red Bull Racing – com Max Verstappen, Sergio Perez, Mark Webber e outros -, a história do desporto automóvel da Mercedes e muito mais. Além de lançamentos de carros da Ferrari, Porsche, Aston Martin, BMW, Land Rover, Genesis, Ineos e muitos outros. Siga toda a transmissão, durante todo o fim de semana.

