Shakedown/Qualifying e Prólogo: Organizadores decidem

A maioria dos aspetos do Plano de Contingência da FPAK, são mandatórios, mas há questões, como a realização do Shakedown/Qualifying/Prólogo que vão ficar ao critério dos organizadores, ainda que sob aprovação de um plano apresentado à FPAK.

SHAKEDOWN E QUALIFYNG (RALIS) / PRÓLOGO (TT)

Cabe aos organizadores dos eventos, avaliarem se estão reunidas as condições de segurança, de acordo com o plano de contingência do COVID19, para a realização do Shakedown e/ou Qualifying nos ralis, e prólogo no TT. O plano de segurança deve ser apresentado previamente à FPAK, para análise e aprovação.

Chama-se a atenção para as condições de segurança, que têm de ser iguais a uma PEC/Setor Seletivo, e há necessidade de existência dos respetivos parques.

Caso se realize o qualifying/prólogo, a ordem de partida será feita com base nos tempos obtidos pelos concorrentes.