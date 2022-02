Sebastian Vettel e o momento “mágico” ao lado de Stig Blomqvist no Audi Quattro S1 | AutoSport

Foi quase como um cumprir de um sonho para Sebastian Vettel. O tetracampeão do mundo de Fórmula 1 esteve em destaque no último dia da Corrida dos Campeões (ROC) Suécia, tendo chegado à final individual do evento e sido batido por Sébastien Loeb. Mas não foi esse o sonho cumprido, foi ter andado no lendário Audi Quattro S1 do grupo B, conduzido pelo não menos mítico, Stig Blomqvist.

“Penso que o carro é icónico, mas depois ter a oportunidade de andar com o Stig – e o próprio não o inventado! – foi muito fixe”, explicou o piloto alemão da equipa Aston Martin na Fórmula 1. “Estou muito grato por Stig ainda fazer este tipo de eventos e estava a implorar para entrar no carro e aproveitei a oportunidade para ir ao lado. Foi mágico de muitas maneiras. Por isso, gostei muito”.