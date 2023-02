Salão Motorclássico de 3 a 5 de março na Cordoaria Nacional | AutoSport

O Salão Motorclássico regressa a Lisboa nos dias 3, 4 e 5 de Março de 2023, após uma interrupção de três anos.

Como já é habitual, o maior salão dedicado ao universo dos veículos clássicos em Portugal vai juntar mais de uma centena de expositores de vários países, abrangendo desde entidades comerciais, que vendem automóveis, motos, livros, peças ou peças de colecção, a institucionais, como clubes, associações ou museus, fazendo do Salão Motorclássico um evento não só para aficionados do mundo dos clássicos, mas também para o público em geral.

A programação do Salão Motorclássico inclui ainda um leilão de automobilia, onde é possível vender e comprar peças de colecção e automobilia, as Motor Talks, durante as quais serão realizadas entrevistas a figuras históricas e especialistas do meio, passeios e concentrações de clássicos, lançamentos de livros, entre outras actividades.

Uma das grandes novidades é a mudança de localização do Salão Motorclássico. Após quase duas décadas na FIL, o evento muda-se agora para a Cordoaria Nacional, ocupando os seus cinco pavilhões. De acordo com a organização “A mudança de localização surge da vontade de encontrar um espaço que estivesse mais em sintonia com o universo dos veículos clássicos e dos expositores presentes que constituem este meio. A escolha recaiu na Cordoaria Nacional, que pela sua arquitectura e ambiente, é o local ideal para realizar um evento de clássicos, pois potencia a forma de apresentar este tipo de peças e de vivenciar este tipo de eventos”.

Bilhetes online com 10% de desconto! O desconto é válido até duas semanas antes do evento, dia 17 de Fevereiro, para os primeiros 1000 bilhetes vendidos. Poderá adquirir os seus bilhetes para o Salão Motorclássico em: https://blueticket.meo.pt/Event/7989/