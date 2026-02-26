Sai Mario Isola, entra Dario Marrafuschi que assume liderança da Pirelli Motorsport,
A Pirelli anunciou oficialmente que, com efeitos a partir de 1 de março, Dario Marrafuschi assumirá o cargo de Responsável da Unidade de Negócio Motorsport. Marrafuschi sucede a Mario Isola, figura de destaque na estrutura desportiva da marca, que permanecerá na empresa até ao dia 1 de julho para garantir uma transição fluida e eficaz na liderança da unidade.
Experiência consolidada e transição estratégica
Dario Marrafuschi, que integra os quadros da Pirelli desde 2008, detém um percurso sólido no setor. O novo líder da divisão desportiva possui uma vasta experiência na Fórmula 1, especificamente na área de Investigação e Desenvolvimento (I&D). Nos últimos anos, Marrafuschi desempenhou funções de relevo enquanto responsável pelo desenvolvimento dos produtos de estrada da fabricante italiana.
Tal como o seu antecessor, Marrafuschi reportará diretamente a Giovanni Tronchetti Provera, Vice-Presidente Executivo de Sustentabilidade, Nova Mobilidade e Motorsport da Pirelli.
O legado de Mario Isola
Mario Isola, que agora cessa as suas funções executivas na Unidade de Negócio Motorsport, deixará a Pirelli de forma definitiva no início de julho para abraçar novos desafios profissionais. Em comunicado, a empresa manifestou o seu agradecimento público a Isola, destacando o seu “contributo significativo” para o crescimento da divisão.
A administração da Pirelli sublinhou ainda a “dedicação e grande paixão” demonstradas por Isola ao longo do seu percurso, elementos considerados fundamentais para o posicionamento da marca nas principais competições mundiais de desporto automóvel.
Estrutura de reporte e gestão
A nomeação de Marrafuschi reforça a aposta da Pirelli em perfis técnicos com experiência transversal entre as pistas e a estrada. A estrutura de reporte mantém-se inalterada, assegurando a estabilidade na gestão das operações de motorsport, área crítica para a inovação tecnológica da companhia.
