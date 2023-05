WRX, Montalegre: Loeb, Grönholm, e Bernardo Sousa apresentaram a prova | AutoSport

A ronda de Montalegre do WRX aproxima-se a passos largos e a apresentação oficial da prova foi feita ontem, no Cais de Gaia, com o Douro em fundo. A prova acontece no fim de semana de 3 e 4 de junho e conta com algumas das maiores estrelas do mundo dos ralis.

Sébastien Loeb, Niclas Grönholm, Klara Andersson e Bernardo Sousa destacaram o caráter especial da prova organizada pelo Município de Montalegre e Clube Automóvel de Vila Real.

O World RX, recorde-se, é um dos três campeonatos mundiais da FIA que visita o nosso país, juntamente com o WRC (ralis) e o WEC (endurance). Numa prova com um total de 11 pilotos portugueses nos dois Campeonatos da Europa FIA, os concorrentes nacionais estiveram representados por João Ribeiro (Euro RX3), Jorge Machado (Euro RX3), André Sousa (Euro RX3) e Sérgio Castro (Kartcross).

“É um orgulho ver, todos os anos, milhares e milhares de pessoas regressarem a Montalegre para este grande evento”, afirmou a presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fátima Fernandes. “Os pilotos dizem que temos uma das melhores pistas do mundo e a dimensão internacional deste evento merecia o apoio das entidades com responsabilidades na promoção do nosso país. Afinal de contas, levámos as potencialidades de Montalegre, da região Norte e de Portugal a várias partes do mundo, além da enorme afluência de adeptos vindos de Espanha”, recordou a autarca de Montalegre.

Bernardo Sousa guia show car da Volvo CE

Embaixador oficial do Montalegre World RX of Portugal, Bernardo Sousa vai estrear-se ao volante de uma máquina do Mundial de Rallycross, ao pilotar o carro de demonstração da Volvo CE. O ex-campeão nacional de ralis fará co-drives com convidados e fãs, estando em aberto a possibilidade de participar também na prova de Kartcross.

“Pouca gente sabe, mas em 2014 estive em conversações com o Petter Solberg para poder ir para a equipa dele no Rallycross”, revelou Bernardo Sousa. “É um desporto intenso e espetacular, que sempre segui com muita curiosidade. Já me disseram que Montalegre tem um ambiente fantástico, com muita paixão pela modalidade e milhares de pessoas nas bancadas e no paddock. Quando surgiu o convite para ser embaixador do evento e pilotar o Volvo CE, pensei logo que era uma oportunidade única, guiar um carro da nova geração, com performances incríveis, e poder viver esta experiência em Montalegre”, afirmou Bernardo Sousa, que prometeu novidades para os seus seguidores nas redes sociais.

Este fim de semana, a pista de Montalegre também recebe o teste oficial de pré-época do FIA World RX, de sábado a segunda-feira. Os bilhetes para o Montalegre World RX of Portugal estão disponíveis em https://montalegre.bol.pt/