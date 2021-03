Troféu Júnior Kartcross reforça programa do RX Portugal

Competição destinada aos mais jovens vai disputar-se ao longo de cinco jornadas, passando por todas as pistas do Campeonato.

O Campeonato de Portugal de Ralicross vai voltar a contar com uma categoria feita a pensar nos mais novos e no futuro da competição em si. Trata-se do Troféu Júnior Kartcross, uma competição para jovens dos 13 aos 16 anos de idade.

Particularidade da competição, é que está aberta a todos os que tenham nascido entre 2005 e 2008, podendo alinhar em todas as rondas, independentemente da idade que tenham a quando da realização da prova. Ou seja, um piloto que complete os 13 anos apenas em Junho, ou que atinja os 17 em Maio, por exemplo, pode alinhar em toda a temporada.

“Organizar e promover um Campeonato não pode ser apenas criar um calendário, chegar a acordo com os clubes organizadores e fazer os pilotos correr. É preciso mais, e uma das coisas mais importantes é garantir o futuro da competição,” começa por afirmar Fernando Vaz, da GO.NOW Motorsport.

“É por esse motivo que apostámos no Troféu Júnior Kartcross nestes moldes, com os pilotos a poderem levar a cabo a totalidade da época, e a poderem lutar pelo título de início a fim, sem os constrangimentos de quando fazem anos.”

Com um total de cinco jornadas, o Troféu Júnior Kartcross vai visitar cada uma das cinco pistas que servem de palco ao RX Portugal, com o início já no Eurocircuito de Lousada, de 23 a 25 de Abril. Uma fórmula que proporciona aos jovens pilotos não só o contacto directo com os mais experientes pilotos do Campeonato, mas a que também conhecerem todas as pistas em que virão depois a competir no futuro enquanto séniores.

Em termos de máquina, o Troféu Júnior Kartcross fará uso do mesmo chassis que o usado pelos séniores, com blocos de 600 cc, mas limitados a 9.000 rotações, dotados de pneus mais duros e suspensões de uma via, por oposição a regimes de prestação até 12.000 rotações e suspensões de duas vias.

Diferenças pequenas, mas que em termos de custos representam uma grande poupança no futuro, pois quando chegar a altura de subirem de escalão, os jovens pilotos podem continuar a usar o mesmo carro, tendo apenas de alterar a afinação do carro.

Calendário do Troféu Júnior Kartcross

23 a 25 de Abril – Lousada 1

14 a 16 de Maio – Montalegre 1

3 a 5 de Setembro – Mação

24 a 26 de Setembro – Sever do Vouga 2

15 a 17 de Outubro – Castelo Brando

19 a 21 de Novembro – Taça de Portugal de Ralicross – Castelo Branco