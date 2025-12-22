Team Kartódromo Baltar vence 6 Horas Ralicross Paulo Sérgio em Lousada

A 28ª edição das 6 Horas Ralicross Paulo Sérgio, encerrou a temporada do automobilismo nacional com uma corrida intensa e muito disputada no Circuito Internacional de Lousada, onde o Team Kartódromo Baltar, liderado por João Ribeiro, saiu vencedor após 280 voltas ao traçado.

Regresso em força da clássica de resistência

Após um interregno de dois anos, a prova de resistência voltou ao calendário, juntando 34 equipas e 133 pilotos, entre eles campeões europeus e nacionais de ralicross, todos em carros de tração dianteira e motor atmosférico até 2050 cc, como ditam os regulamentos destas corridas. Para além do cariz competitivo, o evento voltou a cumprir o propósito de homenagear Paulo Sérgio, figura marcante do ralicross lousadense.

As condições climatéricas adversas — muita chuva, lama e frio — contribuíram para uma corrida repleta de incidentes, penalizações e sucessivas mudanças de liderança. A DM Motorsport (Citroën Saxo) surpreendeu nos treinos cronometrados ao garantir a pole position com um carro da Divisão 2, batendo máquinas de maior cilindrada da Divisão 1.

Vitória construída na consistência

Na partida, a DM Motorsport foi rapidamente ultrapassada pelo Team Kartódromo Baltar (Peugeot 208), mas ambos perderam tempo ainda na primeira volta, permitindo à Fersport (Citroën Saxo) assumir o comando. No final da primeira hora, a Fersport liderava com 3,7 segundos de vantagem sobre a Kaxa & Motor (Ford Fiesta), mas problemas mecânicos acabariam por relegar a equipa para o último lugar.

A meio da corrida, a Kaxa & Motor tinha ganho uma margem confortável sobre o Team Kartódromo Baltar, que recuperara até ao segundo posto. A formação de João, Hélder Ribeiro e Nuno Araújo manteve um ritmo forte, aproveitou os contratempos do líder e, a duas horas do fim, assumiu definitivamente a dianteira, beneficiando de problemas que penalizaram a Kaxa & Motor após quatro horas na frente. Com os principais adversários a várias voltas de distância, a parte final da prova foi controlada, culminando na vitória absoluta e na conquista da Divisão 1.

Penalizações redefinem o pódio

A luta pelos lugares secundários animou a última hora, com a RJ Racing Team (Peugeot 206) a cortar a meta em segundo, 24,8 segundos à frente da AJM Motorsport (Peugeot 106). No entanto, já depois da bandeira de xadrez, RJ Racing Team e Filauto Racing foram penalizadas em cinco voltas por incumprimento do regulamento nas trocas de piloto.

Com esta decisão, a AJM Motorsport subiu ao segundo lugar absoluto e venceu a Divisão 2, enquanto o Team SJMB (Toyota Corolla) ascendeu ao terceiro posto do pódio. A GS Racing Team, em Fiat Punto, fechou a prova como melhor equipa da Divisão 3, na sétima posição final.

Classificação final

1º Team Kartódromo Baltar (Peugeot 208), em 6h.00:33.624s

2º AJM Motorsport (Peugeot 106), a 6 vl (1º Divisão 2)

3º Team SJMB (Toyota Corolla), a 10 vl

4º RJ Racing Team (Peugeot 206), a 11 vl

5º Filauto Racing (Fiat Punto), a 12 vl

…

7º GS Racing Team (Fiat Punto), a 14 vl (1º Divisão 3)