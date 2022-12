Taça do RX Portugal realiza-se este fim de semana em Sever do Vouga | AutoSport

Cerca de dois meses depois, a pista do Alto do Roçário volta a receber a caravana do RX Portugal, agora para a Taça de Portugal da modalidade.

Com os títulos de Campeões nacionais já atribuídos nas várias categorias dos Campeonatos de Portugal de Ralicross e Kartcross by Transwhite, é chega a altura da tão esperada Taça de Portugal do RX Portugal by Transwhite.

Uma ronda em que cinco pilotos vão tentar fechar o ano com chave de ouro e assinar a dobradinha, isto porque há duas ausências em outras tantas categorias no que toca aos Campeões de 2022. Mas não será seguramente isso que vai retirar emoção a mais esta jornada competitiva, até porque se alguns vão em busca da desforra, outros acabam por contar com o caminho mais livre para a conquista da Taça.

Nos Iniciados, espera-se mais um renhido embate entre Duarte Camelo, Guilherme Nunes e Rafaela Barbosa. Se o primeiro vem com a moral alta após a conquista do título, é também verdade que chega a Sever do Vouga com um “alvo” nas costas, não estivessem os outros apostados em levar a Taça para casa após um ano extremamente disputado e com momentos muito quentes. Fora desta luta que é sempre levada a cabo com muito sangue na guelra estará Gonçalo Rocha, que nesta última prova do ano vai competir no pelotão da Nacional 1.6.

Nas 2 Rodas Motrizes, Adão Pinto tentará certamente repetir o feito do ano passado e garantir a dobradinha, mas Bruno Campos, que foi o seu maior rival ao longo da época terá seguramente importante palavra a dizer.

Contudo, a luta mais renhida será, porventura, a da Nacional 1.6. Com apenas dois pontos a separar Campeão e Vice após as sete jornadas do Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite, Ricardo Costa e Pedro Rocha devem oferecer animadíssimo despique ao longo deste fim-de-semana.

Nos Super Cars, José Oliveira vai se deparar com uma pista bem mais congestionada que no Campeonato, isto porque o Campeão de 2022 vai ter de se bater com mais três pilotos. Tiago Alexandre, que alinhou em algumas rondas do RX Portugal ao longo do ano, está de regresso à pista, assim como Daniel Pacheco, que volta a fazer correr um Lancer em circuitos de ralicross. Contudo, o que deverá reclamar mais atenções é a subida de escalão de Mário Barbosa. O Campeão dos Super 1600 abdica da possibilidade de assinar a dobradinha para alinhar no pelotão dos bem mais potentes Super Cars com um Citroën DS3.

Já no Kartcross, Joca Gonzaga, ainda com a conquista do quinto ceptro fresca na memória, é o homem a bater, mas não deverá ter tarefa fácil, já que foram vários os pilotos que ao longo do ano se apresentaram competitivos. Alexandre Borges, Sérgio Castro e Alcides Calçada são, porventura, os que mais se destacam, mas tratando-se de uma prova única, outros pilotos podem também surgir na luta pelas melhores posições.

Finalmente, os mais novos do Troféu Júnior de Kartcross by Transwhite, a outra categoria que não conta com a participação do Campeão em título. À semelhança de Mário Barbosa, no Super 1600, Guilherme Matos optou nesta visita a Sever do Vouga para a Taça por subir de escalão e vai competir no muito concorrido pelotão do Kartcross. Uma opção que o impede de assinar a dobradinha e que abre a porta Gabriela Godinho, Raquel Nunes e João Dinis de fecharem a época com um título, ainda para mais porque também Gustavo Henriques, que foi vice, seguiu o exemplo de Matos e vai correr com os mais graúdos.

Tal como aconteceu no Campeonato de Portugal de Ralicross by Transwhite ao longo da época, o fim-de-semana competitivo de 3 e 4 de Dezembro será composto por Treinos Livres, Treinos Cronometrados e Corrida de Qualificação 1 no sábado, com as derradeiras duas corridas de Qualificação, Meias-Finais e Finais no domingo.