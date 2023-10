Taça de Portugal de Ralicross e Kartcross arrancou em Lousada com a Q1 | AutoSport

Na catedral do Ralicross nacional – o Circuito Internacional de Lousada – arrancou hoje 21 outubro o primeiro de dois dias de competição com a última grande prova da temporada de ralicross e kartcross da época, a festa da Taça de Portugal. Numa organização do Clube Automóvel de Lousada, o traçado da Pista da Costilha será o palco para o último grande embate da época. Em jogo estão os títulos da S1600, 2RM, Supercars, Iniciados, Kartcross e Júnior Kartcross.

Com o tempo instável, próprio da época, mas agravado pelas tempestades, e com o público a marcar presença nas bancadas naturais da Costilha, os treinos cronometrados arrancaram em Lousada ao início da tarde.

TREINOS CRONOMETRADOS

No Troféu Júnior Kartcross (TJK), onde desta feita alinham apenas João Dinis e Ana Lourenço, foi com naturalidade que o vencedor do TJK 2023, João Dinis impôs o seu ritmo habitual e obteve o melhor tempo, deixando a sua oponente a mais de 2s de distância. Dinis é o natural candidato à vitória este fim-de-semana e assim assinar a dobradinha na presente temporada.

Entre os homens do Kartcross e com a presença das principais figuras que ao longo de 2023 discutiram entre si o título de Campeão Nacional, foi Sérgio Castro a ser o mais rápido ao estabelecer como melhor tempo uns impressionantes 38.252s, deixando Mário Rato atrás de si a apenas 0.066s e Fábio Machado a 0.070s. De salientar duas ausências de peso. A primeira do novo campeão nacional, Luís Almeida, que não marcou presença em Lousada. E também Pedro Rosário que se despediu do Kartcross tendo feito a sua última corrida precisamente em Sever do Vouga. O pluricampeão nacional deixa assim os palcos dos “aranhiços”, mas também um legado e palmarés absolutamente irrepreensíveis na história do Kartcross Português.

Nos Iniciados, o vencedor da categoria de 2023, José Barriga, alinhou uma vez mais sozinho. Sem oposição, Barriga necessita apenas de cumprir calendário e levar o seu Fiat Punto até ao final para deitar mãos à Taça.

Pela primeira vez esta época surge um pelotão composto nos Supercars e conta com presença internacional. São 5 os inscritos (com 3 automóveis da divisão I e 2 da divisão II). Entre eles, José Oliveira, 2º à geral na categoria no final da época. O campeão em título, Tiago Alexandre é o grande ausente. A destacar o alinhamento de máquinas, 2 Peugeot 208, 1 Fiesta ST, 1 Subaru Impreza GT e 1 Mitsubishi Lancer EVO VI. Espetáculo garantido. Finalizados os cronometrados, Oliveira (Peugeot 208) foi o mais forte com 37.362s seguido de Pelfrene Anthony a apenas 0.415s em bólide semelhante. César Pereira lograria o 3º melhor tempo com o seu Fiesta. Apesar de inscrito, Frederico Santos não compareceu nos cronometrados por problemas mecânicos no seu EVO VI.

Na 2RM o grande destaque é a ausência do jovem lobo Duarte Camelo que na Taça alinha no pelotão dos S1600. O homem mais rápido na catedral foi mesmo Ricardo Costa com o seu Citroen Saxo a marcar no relógio 40.555s e a deixar o campeão nacional Adão Pinto a 0.305s. A fechar o TOP3, Luís Ferreira com o seu Swift. Entre as senhoras, Rafaela Barbosa assinou o 5º tempo à geral e Andreia Sousa o 13º.

Na categoria rainha, a S1600 e com Mário Barbosa a não marcar presença, o novo campeão nacional, Jorge Machado não foi além do 3º melhor tempo à geral nos cronos e a ver o Audi A1 de André Sousa a ser o mais eficaz ao cumprir a volta mais rápida em Lousada em apenas 38.597s. Atrás de Sousa, o outro Audi A1 de João Ribeiro. Já Sérgio Dias o detentor da Taça 2022 ficou-se pelo 6º posto à geral a 0.737s de André Sousa, sendo de salientar que dos 13 pilotos inscritos, nos cronometrados os 9 primeiros ficaram todos compactados dentro de 1s de diferença para Sousa. Competitividade ao rubro.

QUALIFICAÇÃO 1

TROFÉU JÚNIOR KARTCROSS PARA DINIS E BARRIGA NOS INICIADOS

No TJK e como se esperava, domínio de João Dinis com a sua oponente Ana Gonçalves a pouco poder fazer para travar a prestação do vencedor Troféu. Corrida limpa, sem incidentes e sem história. Desfecho semelhante nos Iniciados, com José Pedro Barriga a cumprir a sua prova e a somar os primeiros pontos para a Taça.

2RM – CINCO SÉRIES NA Q1 – ADÃO PINTO O MAIS FORTE

Com 5 séries para realizar, a muito competitiva 2RM prometia emoção. Poles para Ricardo Costa, Adão Pinto, Luís Ferreira, Leandro Macedo e Rafaela Barbosa.

Dando sequência ao desempenho nos cronometrados, Ricardo Costa liderou de fio a pavio na Série A. Cenário idêntico com Adão Pinto a dominar a série B. Lançada a Série C mais uma corrida limpa e emotiva com Luís ferreira também a liderar até à axadrezada e a vencer. A Série D ficou nas mãos de João Oliveira. A derradeira Série E com vitória de Rafaela Barbosa.

Na consolidação dos resultados das 5 séries foi mesmo o tricampeão nacional, Adão Pinto a ditar a sua lei cumprindo as 5 voltas da Q1 com o tempo mais rápido (3:34.536s). O intermédio do pódio ficou para Luís Ferreira e a jovem piloto Rafaela Barbosa a assinar o 3º posto. Ricardo Costa que tinha cumprido o tempo mais rápido nos cronometrados foi apenas 4ª geral. A fechar o TOP 5, Daniel Soares.

SUPERCARS – OLIVEIRA COM VITÓRIA FOLGADA

Arranque da Q1 nos Supercars muito disputada com José Oliveira e Pelfrene Anthony a disputarem a travagem na curva1. Oliveira por dentro foi mais forte conseguindo impor o 208. Deste ponto em diante as primeiras três voltas foram de intensa luta, mas a passagem de Pelfrene na Joker acabaria por ditar uma diferença superior a 4s na bandeira axadrezada. Oliveira vence com fechar TOP 3 José Lourenço.

S1600 – JORGE MACHADO À PROCURA DA DOBRADINHA

Três séries para disputar da Q1 da categoria rainha S1600. Poles para André Sousa, João Ribeiro e para o campeão Nacional Jorge Machado. De salientar uma vez mais a presença do jovem Duarte Camelo precisamente na Série A, frente a André Sousa e Leonel Sampaio. Cumprida a primeira série Leonel Sampaio vence depois de ter surpreendido André Sousa que tinha feito o tempo mais rápido nos cronometrados.

Série B Ficou nas mãos de Tiago Ferreira que de uma forma dominante, mas apertada, liderou sempre.

Série C com a presença do Campeão Nacional 2023, Jorge Machado e o detentor da Taça 2022, Sérgio Dias. Duelo entre os dois na travagem para a curva 1 com vantagem para Machado. Momento complicado logo no início da 2º volta com Sérgio Dias a embater fortemente no separador de entrada da Joker Lap. Bandeira vermelha e o abandono de Dias sem consequências para o piloto do Twingo. Nova grelha, corrida sem incidentes e vitória para Jorge Machado.

No apuramento geral de resultados, a vitória na Q1 ficou para Jorge Machado com Tiago Ferreira e Leonel Sampaio, vencedores nas suas séries entrarem no TOP 3. Desta forma Machado deixa bem clara a sua intenção de tentar a dobradinha esta época.

KARTCROSS – Q1 ADIADA POR FALTA DE LUMINOSIDADE

Com o avançar das horas e principalmente com a paragem para reparação da entrada da joker Lap após o acidente de Sérgio Dias, colocou-se a questão da falta de luminosidade para a realização das duas séries da Q1 para o pelotão do Kartcross.