Sever do Vouga: muitas lutas no no Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross | AutoSport

Adão Pinto na 2RM, Sérgio Dias nos S1600 e Diogo Soares no KartCross vencem em Sever do Vouga.

Foi um domingo de emoções fortes, nervos, animação nas bancadas e muita disputa no Campeonato de Portugal de Ralicross e Kartcross que este fim-de-semana marcou presença em Sever do Vouga. Com o sol a dar alguma trégua, mas mantendo as temperaturas altas a animação do muito público que esteve presente deu às corridas de domingo um colorido muito típico de Sever do Vouga.

Mas se nas bancadas a animação era muita, na pista do Alto do Roçário a temperatura subiu com vários acidentes e algumas bandeiras vermelhas que viriam a ditar os resultados do 49º Ralicross Sever do Vouga.

Adão Pinto regressa às vitórias na 2RM

Cumpridas as Q2, Q3, e as duas meias-finais, a grelha de partida para a final da 2RM foi composta por André Ferreira que assinou a melhor prestação e com isso agarrou a Pole. Ao seu lado na primeira linha Manuel Pinto e o atual campeão em título Adão Pinto. Na segunda linha Duarte Camelo e Ricardo Costa logo seguidos de Mário Teixeira, Andreia Sousa e Agostinho Pereira.

Grelha pronta, luz verde e os bravos do pelotão da 2RM lançaram-se às últimas 7 voltas da final. Partida muito disputada com a Curva 1 a ser muito estreita para todos os pilotos. Com André Ferreira a liderar e já na volta 4 um “capotanço” do Citroen Saxo de Ricardo Costa ditou a primeira bandeira vermelha do fim-de-semana.

Nova grelha para o pelotão das 2RM e nova partida, mas foi sol de pouca dura, já que na discussão da curva 1 foi a vez de André Ferreira se ver afastado da discussão da liderança depois de um toque e peão. Mais adiante novo acidente que motivou nova bandeira vermelha e 3ª partida da final da 2RM.

Reatada e concluída a final, à terceira foi de vez. André Ferreira (Suzuki Swift), cruza a linha de chegada em primeiro. No entanto, Ferreira viria a ser desqualificado pelo colégio de comissários. Com esta decisão Adão Pinto, o atual campeão em título, que liderou desde o arranque até ser relegado ao 2º posto pela estratégia de passagem na Joker Lap de André Ferreira na 6ª volta acaba por subir ao lugar mais alto do pódio vencendo também na DIV2.

Quem também não terminou da melhor forma foi Andreia Sousa que tão boa conta deu de si, ao vencer em Mação. A piloto do Peugeot 306 foi penalizada com a desqualificação apesar de ter sido a terceira a cruzar a linha de meta.

Com todas estas alterações os principais beneficiados foram Mário Teixeira e Agostinho Pereira que terminam o seu fim-de-semana ao subir ao pódio na 2ª e 3ª posições respetivamente.

Sérgio Dias supera concorrência nos Super 1600

A categoria rainha do muito público de Sever e adeptos do Ralicross, a Super 1600 demonstrou que os pilotos com passagem às meias-finais sabiam “ao que vinham” e as lutas para acesso à final foram ao melhor nível com incerteza no resultado e muita estratégia de Jokerlap.

Olhando ao posicionamento no Campeonato na chegada a esta etapa de Sever do Vouga é de salientar que após a realização das meias-finais se apuraram para a final dos S1600 os primeiros 7 classificados do campeonato nacional.

Meia-Final A

Com a decisão a ser levada para a última curva, a meia-final A foi extremamente disputada entre o atual campeão em título, Mário Barbosa (atual 4º classificado do campeonato) que logrou liderar de início a fim, a “sentir” sempre a presença do Audi A1 de André Sousa (atual 2º classificado do campeonato) que terminaria na 2ª posição. A fechar os lugares de acesso à grande final em 3º e 4º respetivamente Jorge Machado (atual 1º classificado do campeonato) e Hélder Ribeiro.

Meia-Final B

Tão intensa como a meia-final A, mas onde a estratégia de Jokelap foi fundamental, foi a meia-final B. No final das 7 voltas ao Alto do Rocário, Sérgio Dias (atual 3º classificado do campeonato), Rogério Sousa (atual 5º classificado do campeonato), Leonel Sampaio (atual 6º classificado do campeonato) e Joaquim Machado (atual 7º classificado do campeonato), garantiam a sua presença na grande final.

Final

Com os 7 primeiros classificados do Campeonato na grelha, o arranque para a final só poderia ser um momento muito intenso. Assim foi, partida limpa, mas a curva 1 do Alto do Rocário acabaria por ditar a sua lei.

Mário Barbosa por dentro envolve-se num toque com André Sousa, do toque resultou a desistência de Barbosa na curva 3 com a frente do seu Saxo bastante danificada e a ver sair a roda dianteira esquerda do eixo. Consequência do incidente da curva 1, mais atrás no pelotão, Leonel Sampaio acabou por se envolver com Jorge Machado e Joaquim Machado. Enquanto Leonel via o seu skoda subir o talude interior em vôo, Jorge Machado fez meio peão ficando os dois frente a frente em pista com danos visíveis. Já Joaquim Machado acabou por sair em frente só parando no muro de proteção da Jokerlap. Surgia assim a 3ª bandeira vermelha da tarde.

Nova grelha formada apenas com 5 pilotos. André Sousa, Sérgio Dias, Jorge Machado, Leonel Sampaio e Hélder Ribeiro. Cumpridas as restantes voltas numa corrida emocionante quanto baste a vitória sorriria a Sérgio Dias que apesar de cruzar a linha de chegada apenas em 2º, beneficiou da uma penalização de 10 segundos atribuída a André Sousa relativa ao incidente com Barbosa na primeira volta. Com esta penalização, Jorge Machado e Leonel Sampaio seriam respetivamente 2º e 3º classificados e subiriam ao pódio como tal.

A ter em conta que a classificação final oficial se encontra suspensa devido por manifestação de intenção de apelo às decisões do Colégio de Comissários relativas ao incidente entre Mário Barbosa e André Sousa.

Primeiros pontos para José Barriga nos iniciados e o show de Tiago Alexandre

A categoria de Iniciados regressou em Sever do Vouga com um único inscrito. José Barriga que com o seu Fiat Punto marcou os primeiros pontos na categoria para o Campeonato.

Nos Supercars, Tiago Alexandre que partilhava a liderança do Campeonato na chegada a Sever do Vouga com José Oliveira, correu sozinho, também ele para cumprir calendário, somando os pontos que lhe permitem sair do Alto do Roçário á frente na categoria.

No Kartcross Diogo Soares fecha fim-de-semana com vitória renhida.

Fechadas as Q2 e Q3 estavam encontrados os primeiros 8 de 10 finalistas do Campeonato de Portugal de Kartcross no 49º Ralicross de Sever do Vouga. Com passagem direta á final estavam Tiago Pinto, Diogo Soares, Pedro Rosário, Pedro Marques, Alexandre Borges, Alcides Calçada, Luís Almeida e Rui Nunes.

Os dois lugares em aberto para a final foram entregues a Mário Rato e Luís Pereira que sobreviveram às finais B e C para garantir a presença na derradeira final desta sempre muito competitiva categoria.

Lançada a final e ainda antes da curva 1, já Alcides Calçada e Luís Almeida se envolviam num ligeiro toque que de imediato os retirou da luta pela vitória. As consequências do toque ditariam mesmo o abandono de Calçada na 4º volta e Almeida terminaria em último.

Na dianteira do pelotão a luta pela vitória ficou entre Diogo Soares (Kincar Kin) e Rui Nunes, com Soares a cumprir uma estratégia de Joker Lap que lhe daria o 1º lugar á geral por apenas 0.496s de vantagem sobre Nunes que assim iria subir ao intermédio do pódio. Na disputa pelo lugar mais baixo do pódio, Mário Rato (Semog Bravo), levou a melhor sobre Tiago Pinto (LBS RX01), ambos a mais de 1s do vencedor. A completar o TOP 5 Pedro Marques também em LBS RX01.

Bruno Neto vence nos Pesos Pesados e anima o muito público de Sever

Como prova suporte e a terminar o programa do fim-de-semana os magníficos “monstros do asfalto” para a demonstração de Camião Cross. Alinhados à partida Bruno Neto (Mercedes), Daniel Reis (Scania), Manuel Ferreira (Scania) e Nuno Alves (Scania).

Num espetáculo de potência, com muitas atravessadelas e a coroar as palmas do muito público, a bandeira axadrezada foi para Bruno Neto com o seu Mercedes, logo seguido por Daniel Reis e Nuno Alves.