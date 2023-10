Semog conquistou o Campeonato Europeu de Crosscar | AutoSport

Uma marca portuguesa de Kartcross, a Semog, conquistou o Campeonato Europeu de Crosscar com Piloto Espanhol, Iván Piña. A Semog é uma marca com mais de quatro décadas dedicadas ao mundo dos desportos motorizados desde Portugal, e como se pode calcular é um grande orgulho para os seus responsáveis e não só a vitória do seu piloto no Campeonato Europeu de Autocross da FIA na categoria Crosscar, que teve lugar na passada semana em Mollerussa, Espanha. O piloto espanhol, Iván Piña, com seu kartcross Semog, conquistou o título europeu.

A Semog, estabelecida em Alcanena, é uma marca certificada pela FIA que se dedica ao mundo dos desportos motorizados há mais de quatro décadas, e tem raízes profundas na comunidade das corridas sendo reconhecida globalmente, exportando para mais de 40 países onde já ganhou diversos campeonatos locais. A empresa é especializada em veículos de kartcross e oferece uma ampla gama de peças e componentes para motos, quads e ATV.

Iván Piña, piloto espanhol da Semog, conquistou o título europeu de Crosscar, juntando-o a outros quatro títulos de campeão de Espanha na modalidade. Agora veio o título europeu.

A final do Car Cross foi intensamente disputada, com Iván Piña saindo na pole position ao lado de seu rival, David Meat. O arranque de Piña foi decisivo, mantendo a liderança durante toda a corrida. Conquistou a vitória com quase dois segundos de vantagem sobre Meat. O terceiro lugar foi conquistado por Juanjo Moll, a apenas dois segundos de Meat.