RX Portugal:Campeonato de Portugal Ralicross ruma a Lousada | AutoSport

Pouco mais de seis meses volvidos, o RX Portugal by Transwhite está de regresso a Lousada, uma das mais míticas pistas do Ralicross nacional e casa para muitos pilotos.

Praticamente três meses após o arranque de mais uma época do RX Portugal by Transwhite, e pouco mais de seis meses depois da última visita do Ralicross a Lousada, as emoções de uma das mais competitivas categorias do automobilismo nacional está de regresso à catedral do Ralicross para o que será a terceira jornada do ano.

Uma ronda que, como não podia deixar de ser, promete muita animação não estivessem os pilotos todos ainda muito juntos na grande maioria das classificações gerais, excepção feita ao Campeonato de Portugal de Kartcross by Transwhite e também à Nacional 1.6. Em ambos os casos os líderes contam com margens muito confortáveis, ainda assim um desaire de monta pode ditar alterações.

No que respeita a uma das categorias mais concorridas, o Kartcross, Joca Gonzaga continua intocável na frente da geral, fruto de grande regularidade como se pode atestar pelos 102 pontos somados até ao momento. Um total que faz dele o único piloto com três dígitos no que toca aos pontos já conquistados.

Um pouco mais atrás, a 16 pontos, está Alexandre Borges, que também se tem apresentado forte. Contudo, com apenas seis pontos de margem sobre João Pinheiro, sete sobre Pedro Rosário e oito sobre João Medina, vencedor da prova de Mação, as principais atenções do vice-líder deverão estar nos seus perseguidores.

Mais dilatada e tranquila é a vantagem de Ricardo Costa na Nacional 1.6. Com 84 pontos, mais 35 que Telmo Costa, Ricardo tirou bom partido do facto de ter pontuado nas duas provas já disputadas. Motivo pelo qual todos os olhos se deverão centrar no embate a três entre Telmo, Pedro Rocha e César Carneiro dados os meros sete pontos que separam o trio.

Bem mais disputada deverá ser a outra grande categoria do RX Portugal by Transwhite, a Super 1600. Joaquim Machado apresenta-se como o líder à chegada a Lousada, com 88 pontos, mas sem grande margem para erro. Jorge Machado é o homem que se segue, a sete pontos, com Hélder Ribeiro em terceiro, a outros tantos, e Mário Barbosa em quarto, com mais dois de déficit, enquanto Leonel Sampaio fecha o Top 5 com um total de 61 pontos. Margens curtas que prometem emoções fortes.

Nas 2 Rodas Motrizes a diferença na frente da classificação volta a ser curta. O Campeão em título Adão Pinto está muito regular e lidera a tabela pontual, mas Bruno Campos também tem apresentado prestações muito equilibradas, o que faz com sejam apenas três os pontos entre ambos. Um pouco mais atrás, mas também com palavra a dizer, Andreia Sousa soma 73 pontos, menos 19 que o primeiro, mas conta só com quatro pontos de margem para Nuno Queirós.

No que é uma contagem decrescente das diferenças mais curtas na frente das várias classificações, seguem-se os Iniciados. Guilherme Nunes refez a mão em Mação e lidera agora a geral, mas com apenas dois pontos sobre Duarte Camelo que, por sua vez, soma mais dez que Gonçalo Rocha.

Praticamente sem diferenças, a Super Car apresenta-se totalmente em aberto e será muito fácil assistir-se a nova trocar de líderes em Lousada. Tiago Alexandre, que não pontuou em Montalegre e teve um fim-de-semana para esquecer em Mação, a rodar apenas para amealhar pontos depois de ter partido a transmissão, lidera com um singelo ponto de vantagem sobre José Oliveira, enquanto o italo-sueco Oscar Ortfeldt segue logo atrás a mais cinco pontos.

Como é usual este ano, o sábado será dedicado aos Treinos Livres, Treinos Cronometrados e à primeira corrida de Qualificação, com todas as decisões no Circuito da Costilha a terem lugar no domingo com as restantes provas de Qualificação, Meias-Finais e Finais num programa que, uma vez mais, deverá terminar cedo.