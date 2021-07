RX Portugal: Super 1600 brilham em Montalegre | AutoSport

A chuva marcou o segundo dia do RX Portugal em Montalegre e proporcionou espectáculo acrescido naquela que foi a última prova antes da paragem de Verão.

Igual a si própria, a região de Montalegre apresentou-se com o seu tradicional tempo instável, com chuva e até mesmo com a nebulosidade a acabar por envolver o alto em que o Circuito Internacional de Montalegre se situa.

Ainda assim, os pilotos do RX Portugal by Diatosta não se deixaram influenciar pelas condições climatéricas e acabaram mesmo por oferecer um espectáculo ainda mais emocionante, com vários desaires e animadas lutas pelas melhores posições, estas em particular nos muito concorridos e disputados Super 1600. Isto apesar do estado da pista ter obrigado os pilotos a mestria extra.

Prova disso, foi a reviravolta na qualificação após a quarta corrida de apuramento face ao dia de ontem, com João Ribeiro a saltar de quarto para primeiro, Joaquim Machado a subir igual número de posições para ser segundo e Nuno Araújo a cair de líder para terceiro. Isto sem esquecer Jorge Machado que começou o dia em segundo e foi para as meias-finais em quinto.

Mas como só isso não bastava, as meias-finais acrescentaram um novo nível de emoção. Logo na primeira, Mário Teixeira ficou imóvel à boca da recta da meta, com Tiago Ferreira e Leonel Sampaio a ficarem também pelo caminho. Já na segunda, foi Carlos Carvalho quem acabou por não ver a bandeira de xadrez. Já na Final, emoções fortes logo à saída da Curva 1, com António Sousa, segundo da grelha, a sofrer uma saída de pista que foi determinante para o desfecho do seu fim-de-semana com a última posição.

Enquanto isso, e com menos um rival com que se ver, João Ribeiro, terceiro à partida, logrou a vitória com uns confortáveis 3,971s de vantagem sobre Jorge Machado, que largou da sexta posição da grelha. A fechar o pódio ficou Joaquim Machado, enquanto Sérgio Dias não conseguiu tirar o melhor partido da pole position e terminou em quinto, atrás de André Sousa.

Já na Super Cars, luta renhida entre o Campeão José Lameiro e o líder à chegada a Montalegre Joaquim Santos. O homem do Ford Focus ainda partiu melhor para assumir a liderança da corrida, mas uma excelente estratégia por parte do aveirense revelou-se determinante, com Lameiro a saltar para a liderança depois de se antecipar na ida à Joker Lap. Santos ainda foi atrás do prejuízo e chegou mesmo a aproximar-se muito do Campeão em título, mas acabou por perder terreno após dois pequenos erros. Contratempos que se revelaram determinantes para a vitória de José Lameiro, o primeiro piloto a vencer duas corridas com dois carros diferentes no Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta. Isto porque neste domingo assinou o triunfo aos comandos do habitual Skoda Fabia Super Car, enquanto no Alto do Roçário garantiu o mais alto do pódio ao volante de um Fabia R5 com especificação de ralis.

Muito animado foi o despique entre os homens das 2 Rodas Motrizes, com vários toques ao longo das sete voltas, um deles, logo no final da segunda volta que acabou por influenciar o resto do desenrolar da corrida. Luís Carvalho ficou parado na trajectória da antepenúltima curva, abandonando o carro com a porta aberta, o que obrigou a que todos os outros tivessem de travar e contornar o Peugeot 206 até final. Todos, menos Adão Pinto que na última volta, já sem bandeiras amarelas, não fez cerimónias e foi por dentro, partindo a porta do bólide de Carvalho e subindo ao segundo posto, relegando Celmo Guicho para o mais baixo de um pódio que acabou por ser encabeçado por Andreia Sousa, que teve uma prova bem mais tranquila.

Quanto à Nacional 1.6, reviravolta ao cair do pano. Leandro Macedo, que foi quarto no conjunto das corridas de qualificação, cruzou a linha de meta na Final na segunda posição, atrás do vencedor André Ferreira, mas uma penalização ditou, à posteriori, a descido ao mais baixo do pódio por troca directa com Rafael Rocha.

Já nos que respeita aos pilotos mais jovens, os Iniciados, Guilherme Nunes, que chegou a Montalegre em último do Campeonato, refez a mão após um mau arranque de época e o desaire na penúltima jornada ao levar de vencida este quarto fim-de-semana do RX Portugal by Diatosta, isto depois de ter terminado as rondas de qualificação em quarto. Um pouco mais atrás, a 1,230s de distância, terminou o líder do Campeonato Rafael Rêgo, com Gonçalo Novo, o segundo da geral, a fechar o pódio. Contudo, uma penalização de última hora ditou a subida de Novo à segunda posição e a consequente subida de Rafaela Nunes ao pódio, enquanto Rêgo se viu relegado para último.

Campeão Gonzaga assina segunda vitória consecutiva

Num dia que de Verão teve absolutamente nada, os pilotos do Campeonato de Portugal de Kartcross by Diatosta viram as condições climatéricas fazerem das suas.

O início desta manhã de domingo trouxe consigo o mau tempo, com a chuva e nebulosidade a assumirem papel preponderante ao longo de toda a jornada. De tal forma que, após a terceira corrida de qualificação, a ordenação dos pilotos era bem diferente que aquela com que se tinha terminado o dia de sábado.

Os líderes Santinho Mendes e Pedro Rosário caíram várias posições na geral, mas a derradeira qualificação acabou por repor um pouco a ordem, com Mendes a regressar à primeira posição e Rosário a assumir o quarto posto, isto enquanto Jorge Gonzaga subir uma posição para ir para as meias-finais em segundo e Tiago Freitas a chamar a si o terceiro lugar depois de algum sobe e desce.

As meias-finais, e apesar do estado da pista estar por essa altura já bem complicado, não trouxeram surpresas de maior. Santinho Mendes revelou-se o mais forte no primeiro embate, isto depois de um arranque menos positivo, enquanto na segunda corrida de apuramento para a Final foi o Campeão João Gonzaga quem se impôs a liderar desde a partida. Um ritmo forte que lhe garantiu a pole position para a corrida decisiva.

Ainda assim, Gonzaga não teve uma prova 100% tranquila já que se viu batido por Mauro Reis no arranque, que se colocou em posição de vantagem para chegar na frente do pelotão à Curva 1. Contudo, o ritmo revelou-se demasiado forte e o piloto acabou por abrir muito a trajectória, o que deixou caminho livre a Gonzaga para rodar rumo à segunda vitória consecutiva. Um triunfo que nem mesmo a ida à obrigatória Joker Lap colocou em causa, graças à vantagem que tinha assegurado até então.

Com a liderança já decidida, a segunda posição acabou por ficar nas mãos do líder do Campeoanto de Portugal de Kartcross by Diatosta, Alexandre Borges, enquanto o mais baixo do pódio foi rubricado por Tiago Freitas.

Já Santinho Mendes, que largou de segundo depois de se ter destacado nas corridas de qualificação e também na sua meia-final, teve um derradeiro embate para esquecer. A confusão à abordagem à primeira curva e uma largada menos conseguida ditou a queda no pelotão. O recém-formado piloto de aviação civil ainda recuperou algum terreno, mas depois viu também o motor do seu Semog Bravo começar a fumegar, o que não lhe permitiu ir além de quinto, isto apesar de ter concluído a cerca de quatro décimos de segundo do quarto posto de Luís Almeida e já com o sol a querer dar um ar da sua graça antes da viagem de pilotos e máquinas rumo a um merecido mês de férias.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI