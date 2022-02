RX Portugal: Sete jornadas em 2022 | AutoSport

São sete as provas que compõem o calendário do Campeonato de Portugal de Ralicross de 2022, com Baltar a apresentar-se como estreia, e a Taça a ter lugar em Lousada.

A GO.NOW Motorsport, promotora do Campeonato de Portugal de Ralicross, deu a conhecer o calendário de 2022. Com sete provas, tantas como na época transacta, o RX Portugal vai estender-se de Abril a Outubro, com Paredes, mais concretamente o Circuito de Baltar, a estrear-se na competição.

Ao contrário de 2021, o ano arranca com a primeira de duas visitas a Montalegre, em Abril, seguindo-se a ronda de Mação, no mês seguinte, e depois então Baltar, no início de Junho.

A marcar o meio da época, Lousada recebe a quarta jornada no final de Junho, seguindo-se nova incursão ao traçado montalegrense em Julho e a segunda visita a Mação em Setembro, a assinalar o regresso da competição às pistas após as tradicionais férias de Verão. O cair do pano sobre o Campeonato tem lugar este ano em Sever do Vouga, em Outubro. Nesse mesmo mês, mas já perto do final, lugar à Taça de Portugal de Ralicross que este ano, e como estava de resto definido desde o ano passado, sem disputa no Eurocircuito de Lousada nos dias 22 e 23.

“Ainda não foi desta que conseguimos levar o RX Portugal a Sul de Mação, mas temos um calendário sólido e com novidades,” começa por afirmar Luís Marinho, um dos homens fortes da GO.NOW Motorsport. “Desde sempre que era nossa intensão introduzir novidades no Campeonato em termos de pistas e foi isso mesmo que conseguimos ao garantir a estreia de Baltar no Ralicross. É a prova de que há espaço para crescer e de que o Campeonato está claramente a despertar várias atenções.”

“Estamos em crer que se trata de um calendário muito equilibrado, com circuitos desafiantes, e capaz de agradar a todos os pilotos. Temos uma média de uma prova por mês ao longo dos sete meses de competição, o que dá tempo para os pilotos prepararem os carros de uma jornada para a outra, garantindo um nível de competitividade ainda mais elevado. A única excepção são as duas jornadas de Junho. Mas isso é algo que acabaria sempre por acontecer de alguma forma dada a paragem para férias no mês de Agosto,” continuou.

“Já no que toca à Taça, e como tinha já ficado definido no ano passado, este ano será a vez de Lousada receber a prova, motivo pelo qual o circuito conta apenas com uma prova pontuável para o Campeonato,” rematou.

Calendário

2 a 3 Abr. Ralicross Montalegre I

7 a 8 Mai. 57º Mação Verde Horizonte

4 a 5 Jun. Ralicross Baltar

25 a 26 Jun. Campeonato de Portugal Ralicross/Kartcorss 2022 – Lousada

16 a 17 Jul. Ralicross Montalegre II

3 a 4 Set. 58º Mação Verde Horizonte

1 a 2 Out. 48º Ralicross de Sever do Vouga

22 e 23 Out. Taça de Portugal de Ralicross – Lousada