RX Portugal: Rotatividade de provas definida até 2024

O calendário para o Campeonato de Portugal de Ralicross by Diatosta foi dado a conhecer no passado dia 16 de Fevereiro, mas a GO.NOW Motorsport, a nova promotora do RX Portugal, antecipou-se e deu já a conhecer o figurino dos calendários de 2022 a 2024.

À semelhança do que vai acontecer este ano, as três temporadas a partir de 2022 vão ser também compostas por um total de sete jornadas, sendo que todas elas são pontuáveis para o Campeonato e os pilotos deitam fora o pior dos sete resultados conseguidos ao longo do ano. A isto, e como vem já sendo hábito, junta-se a Taça de Portugal, a grande festa de final de época que passa também a ser realizada de forma rotativa nas várias pistas que fazem parte do calendário do RX Portugal.

Taça que acaba por determinar quem realiza duas provas para o Campeonato e em que anos, isto porque quem organiza a Taça recebe apenas uma jornada do RX Portugal no ano em que é palco da Taça e no que o antecede.

Campeonato de Portugal de Ralicross

2021 – Lousada; Montalegre; Sever do Vouga; Montalegre; Mação; Sever do Vouga; Castelo Branco

2022 – Lousada; Mação; Mação; Montalegre; Sever do Vouga; Sever do Vouga; Castelo Branco

2023 – Lousada; Lousada; Montalegre; Castelo Branco; Sever do Vouga; Mação; Mação

2024 – Lousada; Lousada; Montalegre; Montalegre; Sever do Vouga; Mação; Castelo Branco

Taça de Portugal de Ralicross

2021 – Castelo Branco

2022 – Lousada

2023 – Montalegre

2024 – Sever do Vouga