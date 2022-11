RX Portugal/Ralicross Lousada: Mário Barbosa Campeão | AutoSport

Decisões levadas até à bandeira de xadrez numa emocionante derradeira ronda do RX Portugal by Transwhite para os homens da Super 1600.

Com tudo em aberto à chegada a Lousada para a última prova da temporada 2022, os três primeiros da Super 1600 sabiam que o mínimo erro podia deitar tudo a perder, se bem que para Mário Barbosa, que entrou em pista como líder, uma boa gestão das várias corridas seria o suficiente.

E foi isso mesmo que o piloto do Citroën Saxo fez. Com uma prestação modesta nos Treinos Cronometrados, e a beneficiar do facto de só na Qualificação 2 se ter batido em pista com um dos rivais directos, Jorge Machado no caso, acabou por ter uma fase inicial de fim-de-semana bastante tranquila. Contudo, não foi por isso que deixou de rodar ao mais alto nível nas três Qualificações como atestam as duas vitórias e um segundo lugar, resultados que o colocaram na Pole Position para a grande Final, mesmo ao lado de Jorge Machado.

Por essa altura, já Jorge era segundo no Campeonato depois de ter assinado a melhor volta nos Treinos Cronometrados, passando Joaquim Machado na tabela pontual para ir para a Final com 4 pontos de vantagem sobre o irmão e a 10 do líder Mário Barbosa.

Um início de fim-de-semana que se revelou muito azarado para Joaquim Machado. Primeiro foi um toque com António Sousa ainda na Q1 de sábado, e ao início desta manhã de domingo outro toque com Rogério Sousa na Q2, no final da primeira volta. Contratempos que o impediram de ir além do nono lugar em ambas as corridas. A sorte só começou a mudar na Q3, corrida em que, apesar de mais um pequeno toque, desta feita com o irmão, o piloto do Peugeot 208 logrou o quarto lugar. Um conjunto de resultados que o relegou para a sétima e penúltima posição da grelha de partida da Final.

Estavam assim lançados os dados para uma Final absolutamente decisiva, ainda para mais porque para Barbosa bastava o 5º lugar para garantir o título mesmo em caso de vitória de Jorge Machado. Tudo porque o piloto do Citroën Saxo soma mais vitórias, o que lhe dava vantagem em caso de desempate.

E que corrida! Enquanto, Rogério Sousa foi quem partiu melhor, saltando do terceiro posto da grelha para a liderança da corrida à chegada à Curva 1 e liderar até final para ver a bandeira de xadrez antes de todos os outros, atrás de si desenrolava-se uma fantástica luta entre Mário Barbosa e Jorge Machado.

Barbosa nem precisava de bater o rival, mas a verdade é que, apesar de todos os intentos de Machado, o homem do Citroën Saxo não se rendeu e manteve-se firme até final para confirmar o título com um brilhante segundo lugar, mesmo à frente de Jorge Machado, que desta forma acabou por chegar a Lousada em terceiro do campeonato e sair da pista como vice-Campeão por troca de posição com o irmão Joaquim, que teve um fim-de-semana muito complicado.

