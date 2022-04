RX Portugal/Montalegre: Montalegre marca arranque de época para o Kartcross nacional | AutoSport

Campeão Joca Gonzaga inicia defesa do título com vitória na Qualificação 1.

O Circuito Internacional de Montalegre recebe este fim-de-semana a etapa inaugural do Campeonato de Portugal de Kartcross 2022 by Transwhite. Os 1.050 metros do traçado das Terras de Barroso são assim o palco de todas as emoções da primeira corrida de Qualificação da época na qual alinharam no total 15 pilotos.

O público que se dirigiu ao circuito instalado em plena Serra do Larouco assistiu a uma intensa luta pelos primeiros lugares em qualquer uma das duas séries que compuseram a Qualificação 1 com uma total incerteza do desfecho final até ao cair da bandeira axadrezada.

Disputadas as cinco voltas competitivas, Jorge Gonzaga, da LBS RX01, foi quem levou a melhor ao gastar 3:30,077s, isto depois de ter obtido apenas o terceiro posto nos treinos cronometrados.

A 1,08s, e tendo sido segundo dos treinos cronometrados com a melhor volta a ficar nos 40,336, Sérgio Castro, da Ask Evo, acabou este primeiro dia no segundo lugar com apenas 2 décimos de segundo de vantagem, sobre Alexandre Borges, em Semog Bravo, que, apesar de ter realizado a volta mais rápida dos Cronos 40.482s, ficou-se pelo mais baixo do pódio. Como consolação, o primeiro ponto da época pela conquista da pole position.

A emoção de uma das mais aclamadas categorias pelo público regressa amanhã com a segunda e terceira Qualificações para ver ao vivo no circuito ou acompanhar no livestream do RX Portugal.